Güney Afrika'da vaka sayısı önceki güne kıyasla ikiye katlandı

Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük vaka sayısı düne kıyasla iki kat artış gösterdi.

Koronavirüsün Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden biri de Güney Afrika Cumhuriyeti.

Ülkede vaka sayısındaki artış dikkat çekti.

İKİ KAT ARTTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 373 kişi COVID-19'a yakalandı. 29 Kasım'da günlük vaka sayısı 2 bin 223 olarak açıklanmıştı.

Geçen hafta başında ise bu sayı 312 olarak kayıtlara geçmişti.

Buna göre, vaka sayılarında bir önceki güne kıyasla neredeyse iki kat arttığı gözlendi.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında yaşanan düzenli artış devam ediyor.

Bugün kaydedilen vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 968 bin 52'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artışla 89 bin 843 oldu.