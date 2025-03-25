Hastaneye gitti: 3 hafta ömrü kaldığını öğrendi

Haber Merkezi

56 yaşındaki Julie Swallow, 2021 yılında sağ bacağında başlayan karıncalanma hissini, fiziksel olarak zorlayıcı işine bağladı.

Bütün gün ayakta durmaktan bir sinirinin sıkıştığını düşündü.

Ancak bu semptomlar giderek daha da yoğunlaşınca, bir sabah köpeğini gezdirirken bacaklarını hareket ettirmekte zorlandı.

"ACİL SERVİSE GİTMENİN GEREKSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Köpek hidroterapisti olan Swallow, "Acil servise gitmenin gerçekten gereksiz olduğunu düşündüm ama arkadaşım, doktoru aramam gerektiğini söyledi." diyerek, zaman kaybetmeden sağlık durumunu kontrol ettirmeye karar verdi.

Acil serviste bir danışman, semptomlarının ciddi olabileceğini belirterek onu doğrudan hastane servisine yönlendirdi.

"3 HAFTA ÖMRÜN KALDI"

Hastaneye gittiğinde yapılan taramalarda, beyninin ortasında iki adet ameliyat edilemeyen beyin tümörü bulundu.

Swallow, tarama sonuçları sonrası bir hemşire tarafından bekleme odasına alındığını ve orada kendisine kötü bir haber verildiğini "Bir doktor, muhtemelen üç hafta kadar ömrüm kaldığını ve bunu kocama ve aileme söylemem gerektiğini söyledi." sözleriyle anlattı.

"KEMOTERAPİ İŞE YARAMAYACAK"

Swallow yakın zamanda meme kanserini atlattığı için doktorlar, beynindeki tümörlerin metastatik olduğunu yani vücudunun başka bir yerinden, muhtemelen memesinden yayıldığını açıkladı.

Ancak, tümör türü nedeniyle kemoterapinin işe yaramayacağı belirtildi.

ÜÇÜNCÜ BİR TÜMÖR DAHA TESPİT EDİLDİ

Bunun yerine, büyümeyi kontrol altına almak amacıyla ona aylık ilaç enjeksiyonları tedavisi uygulandı ve düzenli BT ve MRI taramalarıyla izlemeye alındı.

Bir süre sonra üçüncü bir tümör daha keşfedildi ve doktorlar bunu radyoterapi ile patlattı.

"HAREKET ETMEK KONUSUNDA ZORLUK ÇEKİYORUM"

Mart 2024'te ise dördüncü bir tümör tespit edildi.

Hemen ameliyat edilmesine karar verilen Swallow, komplikasyonlarla mücadele etmek zorunda kaldı. "Ameliyattan sonra pek iyi yürüyemiyordum ve o zamandan beri hareket kabiliyetimle ilgili gerçekten zorluk çekiyorum." dedi.

"TAHMİN ETTİĞİMDEN UZUN YAŞADIM"

Zorluklara rağmen Swallow, her zaman pozitif kalmaya ve hayattaki küçük anların kıymetini bilmeye çalışırken "Tahmin ettiğimden daha uzun yaşadım ve hâlâ burada güçlü bir şekilde devam ediyorum. Küçük şeylerin kıymetini daha çok biliyorum." dedi.

Swallow, "Her günün içinde güzel bir şey vardır ve ben sadece onu arıyorum. İki seçeneğim var; ya yaşamakla meşgul olurum ya da ölmekle meşgul olurum. Ne olursa olsun meşgul olacağım." şeklinde konuştu.