Heimlich manevrası ne zaman ve nasıl yapılır

Heimlich manevrası ne zaman ve nasıl yapılır

Hayat kurtaran teknik olan Heimlich manevrası, nefes borusuna yabancı cismin kaçması durumlarında kullanılmaktadır.

Nefes borusunun tıkanması her an karşımıza çıkabilecek bir sorun.

Özellikle çocuklu ailelerin korkulu rüyası olarak karşımıza çıkan bu durumda bilinmesi gereken ilk müdahale yöntemlerinin başında, Heimlich manevrası geliyor.

AA’nın haberine göre; Heimlich manevrası, nefes borusunun yabancı bir cisimle tıkandığı durumlarda kullanılan ve hayat kurtaran bir tekniktir.

Heimlich manevrası nasıl yapılmalı

Heimlich manevrası yapılmak için dikkat edilmesi gereken sıra şu şekildedir:

İlk olarak kişinin arkasına geçilir.

Bir el yumruk haline getirilir.

Bu el kişinin göbek ile kaburgaları arasındaki bölgenin orta noktasına yerleştirilir.

Diğer el ile yumruk yapılan el kavranıp yukarıya ive içeriye doğru manevra yapılır.

Kendi kendine Heimlich manevrası nasıl yapılır

Kişinin kendisine de Heimlich manevrası yapabilmesi mümkündür.

Bunun için kişi, bir sandalyenin sırtlık kısmını, Heimlich manevrasının yapılması gereken bölgeye bastırabilir.

Hayat kurtaran teknik: Heimlich manevrası VİDEO

