Hem migreni hem vücut ağrılarını azaltıyor! Yeşil gözlük takarak fibromilyaljiyi yenmek mümkün mü?

Uzmanların yaptığı yeni bir araştırmaya göre, yeşil gözlük takmak şiddetli ağrılara ve fibromiyaljiye büyük oranda iyi geliyor.

Yurtdışında yapılan bir araştırma ile vücut ağrıları ile fibromiyalji ağrılarını azaltmanın bir yolu bulundu. Fibromiyalji ve kronik ağrılar yaşayan pek çok kişi bu ağrıları azaltmanın farklı yollarını arıyor. Ancak son gelişmelere göre İngiltere’de yeşil gözlükler üzerine hayli çarpıcı bir araştırma yapıldı. Elde edilen bulgulara göre yeşil gözlüklerin şiddetli ağrıya sebep olan fibromiyalji hastalığının semptomlarını büyük oranda azalttığı ve hastaların daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunu ortaya kondu.

Yeşil gözlük takmak ağrılara ve fibromiyaljiye iyi gelir mi?

Günümüzde standart ağrı kesicilerin fibromiyalji ağrısını net olarak kesmediği biliniyor. Bunun için hastalar antidepresan kullanımına devam ediyor. Fakat bu ilaçların hasta üzerine birçok farklı yan etkisi olabiliyor. Bunun için hastanın günde en az 4 saat yeşil gözlük takması gerektiği öneriliyor ve bunun ağrılara doğal bir yöntem olarak daha iyi gelebileceği söyleniyor.

Enfekalin ismi verilen doğal ağrı kesicinin salgılanmasını sağlıyor

ABD'deki Duke Üniversitesi tarafından 34 hastayı kapsayan çalışmaya göre, yeşil ışığın ilaçsız bir alternatif olabileceğini de söyleniyor. Yeşil gözlük takan hastaların kaygı düzeylerinde de bir azalma olması dikkat çekerken, yeşil gözlük kullananlar daha az ağrı kesici kullandığı ve semptomları daha iyi kontrol edebildiği görülüyor. Bunun sebebinin ise yeşil ışığın vücutta 'enkefalin' ismi verilen doğal ağrı kesici benzeri kimyasalların salınmasını tetiklemesi olarak ifade ediliyor. Yeşil gözlük ayrıca beynin ağrıyı işleme biçimini değiştiriyor. Bbeynin gözden gelen bilgileri işleyen bölgesi olan talamustaki hücreler yeşil ışığa daha düşük otanda tepki verdiğinden ağrının daha az hissedilmesine de destek sağlamış oluyor.

Migren hastalarının ağrısı da azalabilir

Daha önce ABD'de yaklaşık 10 hafta boyunca günde bir ila iki saat yeşil LED ışık şeritlerine maruz bırakılan 29 migren hastası üzerinde yapılan araştırmada baş ağrısı sayısında yüzde 60'lık bir düşüş görülmüştü.