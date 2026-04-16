Hemofili A ile yaşam: 10 yıldır ilk yardım çantasıyla hayatını sürdürüyor

Hemofili A tanısı 6 aylıkken konulan 30 yaşındaki biyomedikal mühendisi Doğantan Çelik, çocukluk yıllarında hastane merkezli tedaviler nedeniyle zor bir süreç geçirdi.

Küçük yaşlarda yaşadığı kanama ataklarının hastane ortamında tedavi edilmesi, günlük yaşamını kısıtlayan bir dönem oluşturdu.

PROFİLAKSİ TEDAVİSİYLE DEĞİŞEN YAŞAM

Zamanla uygulanan “profilaksi” yani koruyucu tedavi sayesinde Çelik’in kanama atakları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Evde uygulanan enjeksiyon tedavisi, hastaneye bağımlılığı azaltarak yaşam kalitesini belirgin şekilde yükseltti.

Çelik, düzenli tedaviyle birlikte eklem kanamalarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını ve günlük yaşamını daha özgür şekilde sürdürebildiğini belirtiyor.

"ÇANTAM OLMADAN DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Çelik, yaklaşık 10 yıldır yanında taşıdığı ilk yardım çantasını hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini söylüyor. İçinde tedavi için gerekli ilaçların bulunduğu çanta, ani kanama riskine karşı bir güvenlik önlemi olarak her zaman yanında.

Seyahatlerde de aynı düzeni sürdürdüğünü ifade eden Çelik, “Nereye gidersem gideyim çantam yanımda” sözleriyle yaşam biçimini özetliyor.

UZMANLARDAN ERKEN TANI VURGUSU

Tekin Güney, Hemofili A’nın pıhtılaşma faktör eksikliğine bağlı kalıtsal bir hastalık olduğunu belirterek erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, günümüzde koruyucu tedavi yöntemleri sayesinde hastaların günlük yaşamlarını sağlıklı bireyler gibi sürdürebildiğine dikkat çekiyor.

TEDAVİDE YENİ DÖNEM: GEN TEDAVİSİ UMUDU

Uzmanlara göre hemofili tedavisinde son yıllarda büyük ilerlemeler kaydedildi. Faktör tedavilerinin yaygınlaşmasıyla kanama kontrolü sağlanırken gelecekte gen tedavilerinin, hastalığı tamamen ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

"NORMAL YAŞAM MÜMKÜN"

Sağlanan tedavi imkanları sayesinde hemofili hastalarının artık daha aktif ve bağımsız bir yaşam sürdürebildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, doğru takip ve düzenli tedaviyle hastalığın kontrol altına alınabileceğini vurguluyor.