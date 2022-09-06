Her derde deva 15 şifalı bitki çayı

Yüzyıllardır çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılan bitki çayları doğal ilaçlar olarak kabul görüyor. Peki, hangisinin size uygun olduğunu nasıl anlarsınız? İşte en çok kullanılan bitki çayları.

Bitki çayları, hastalıklara karşı çok popüler çarelerdir. Sıcak bir şeyler içmenin hoş etkisine ek olarak, bitkisel çayların birçok faydalı özelliği vardır. Bitki çayları rahatlatıcı, arındırıcı ve sağlığı iyileştiricidir.

Bitki çayları, şifalı otların veya baharatların kaynar suda yumuşatılmasıyla elde edilen bir içecektir. Bitkilerden aktif, tıbbi ve aromatik bileşenlerin çıkarılmasını amaçlayan bir işlemdir. Genellikle bitkinin en hassas kısımları bitki çayı hazırlamak için kullanılır. Demleme süresi bitkiden bitkiye değişir, servis edilmeden önce bitki çayı mutlaka süzülmelidir.

En çok kullanılan 15 bitki çayı

Şifalı bitki çaylarını tedavi amaçlı kullanmak isteyenler, her bir sağlık sorunu için ne tür şifalı otlar seçeceklerini nasıl önereceğini bilen bir beslenme uzmanıyla görüşmelidir.

Genel olarak bir fayda gözlemlemek için uzmanlar, bitki çayını en az üç hafta üst üste içmek gerektiğini söylemektedir.

İşte en çok kullanılan 15 bitki çayı.

Anason bitki çayı

Yemeklerden sonra bir fincan anason bitki çayı, sindirim süreçlerini desteklemede, şişkinlik ve karın ağrısına karşı faydalıdır. Papatya ile birlikte sakinleştirici bir etkiye sahiptir, mide ağrılarını yatıştırır.

Tarçın

Tarçın çayı, mide ağrısı ve sindirim bozukluklarına karşı çok faydalıdır.

Zerdeçal

Zerdeçal çayı, yemekten sonra alındığında sindirimi destekler ve güçlü detoks özelliklerine sahiptir. Karaciğer detoksuna yardımcı olur. Özellikle aç karnına alındığında bu bitkinin iltihap önleyici etkileri çok yüksektir.

Rezene

Rezene tohumu çayı, bağırsak sağlığı üzerinde çok faydalı etkiye sahiptir. Özellikle yavaş sindirime karşı kullanılır.

Portakal

Üst solunum yolunu koruyucu, aynı zamanda kısmen yatıştırıcı olan bağışıklık uyarıcı aktivitesi vardır. Hazırlanması oldukça kolaydır.

Limon

Zencefil ile birlikte limonun güçlü bir antiemetik (mide bulantısı ve kusma önleyici), iltihap önleyici ve sindirim iyileştirici etkisi vardır.

Zencefil

Zencefil çayı yemekten hemen sonra alındığında sindirimi iyileştirmede etkilidir. Aç karnına alınması ise iltihap önleyici ve ağrı kesici özelliklerini artırır.

Huş ağacı

Detoks etkisi olan bu bitki çayı, özellikle idrar yolları tarafınadn atılmayan ve vücutta biriken ürik asidin atılımını destekler ve genel olarak sağlığı koruyucu özellikleri vardır.

Devedikeni

Güçlü aroması olan bu bitki çayı, karaciğer sağlığı için çok iyidir. Hafif müshil etkisine sahiptir ve detoks için yararlıdır.

Karahindiba

Karahindiba çayı, arındırıcı aktivitelere sahiptir. Bu nedenle, diğer bitkilerle birlikte detoks için kullanılır.

At kuyruğu

At kuyruğu otunun damar koruyucu ve güçlendirici etkisi vardır. Özellikle huş ağacı ile birlikte çok iyi bir karışım oluşturur.

Papatya

Uyumak ve rahatlamak için en iyi bilinen bitki çaylarıdır. Papatya çayı tüketimi, yatıştırıcı, ağrı kesici, spazm önleyici ve sindirimi iyileştirici etkiye sahiptir.

Alıç

Papatya ile birlikte sakinleştirici, rahatlatıcı ve spazm giderici özellikleri için kullanılabilir. İltihap önleyici özellikleri de vardır.

Kediotu

Özellikle yatıştırıcı, spazm önleyici ve sakinleştirici özellikleriyle bilinir. Papatya ile birlikte güçlü bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Çarkıfelek

Spazm önleyici, ağrı giderici ve sakinleştirici özellikleriyle bilinmektedir. Papatya ve kediotu ile birlikte güçlü sakinleştirici aktiviteleri vardır.

Bitki çayları nasıl hazırlanır?

Bitki çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Teknik her zaman aynıdır, öncelikle gerekli malzemeleri birinci kalite olarak tercih edin.

Bir bitki çayı hazırlamak için suyu kaynatın ve ardından karışımı süzmeden ve bitki çayını içmeden önce bitkileri yaklaşık 5-10 dakika demlenmeye bırakın.

Her rahatsızlığa karşı doğal 10 bitki çayı

Çeşitli rahatsızlıklıklara karşı yüzyıllardır kullanılan birçok bitki çayı vardır. Küçük rahatsızlıklar yaşıyorsanız, bu bitki çayları iyileşmenize yardımcı olabilir. Öksürük, baş ağrısı, adet ve bağırsak ağrılarınız varsa hazırlayabileceğiniz bitki çayı tarifleri burada.

Sindirim sorunlarına karşı bitki çayı

Sindirim sorunları yaşayanlar için ihtiyacınız olan şey bir rezene veya defne çayıdı. Tek yapmanız gereken 1 yemek kaşığı rezene tohumu veya defne yaprağını bir bardak sıcak suya demlemek. Alternatif olarak, sindirime yardımcı olmak için limon veya anason bitki çayı da faydalı olabilir.

Arındırıcı bitki çayı

Vücudu arındırmak ve detoks etmek için enginar bitki çayı faydalıdır. 30 gram kuru enginar yaprağı ile evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Dolaşım sorunlarına karşı bitki çayı

Sıcak bir yaban mersini bitki çayı birçok sağlık faydasına sahiptir. Kan dolaşımı sorunlarıyla savaşmaya yardımcı olur, antioksidan içeriği sayesinde gözler ve dolayısıyla görme için iyidir ve sistit gibi enfeksiyonlara karşı kullanılabilir. Hazırlamak için 1 yemek kaşığı kuru yaban mersini veya böğürtleni bir bardak sıcak suda demleyin.

Rahatlatıcı bitki çayı

Kaygı, stres ve uykusuzluk çekenler için uykuya yardımcı olan bir çay gerekir. Bu durumda, mükemmel yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliklere sahip kediotu mükemmeldir. Bu bitki çayını akşam yatmadan önce içebilirsiniz. Kurutulmuş çarkıfelek çiçeği, ıhlamur ve papatya çayı da uykusuzluğa karşı etkilidir.

Selülite karşı bitki çayı

Selülitle savaşmak için, drenaj özelliği olan bir bitki çayı gerekir. Biraz huş ağacı, karahindiba ve at kuyruğu otunu demleyerek selülite karşı harika bir çay elde edebilirsiniz.

Soğuk algınlığına karşı bitki çayı

Bu bitki çayı soğuk algınlığına ve öksürüğe karşı etkilidir. Sıcak suya 1 tatlı kaşığı kuru okaliptüs yaprağı, 1 tatlı kaşığı ebegümeci ve 1 tatlı kaşığı nergis eklemeniz yeterlidir. Mükemmel balgam söktürücü özelliklere sahip bir çaydır.

Migrene karşı bitki çayı

Baş ağrıları ve diğer ağrı türleriyle mücadele etmek için portakal yaprağı çayına başvurabilirsiniz. Bunlar mükemmel ağrı kesici ve yatıştırıcı etkilere sahiptir. Alternatif olarak, nane yaprağı, lavanta, kekik ve fesleğen de deneyebilirsiniz.

Kolesterole karşı bitki çayı

Yüksek kolesterolden şikayetçi olanlar ve kolesterolü uzak tutmak isteyenler için huş ağacı çayı mükemmeldir.

Adet ağrısına karşı bitki çayı

Bazı kadınlar için adet dönemleri gerçek bir sorun olabilir. Şiddetli adet ağrısı ile nasıl baş edilir? Maydanoz tohumu veya kekik çayı adet ağrılarına karşı harikadır.

Bağırsak ve karın şişmesine karşı bitki çayı

Son olarak, bağırsak ve karın şişmesine karşı biberiye, hatmi, yıldız anason ve rezene ile bir çay hazırlayabilirsiniz. Tavsiye ve dozajlar için güvenilir bitki uzmanınızdan tavsiye isteyebilirsiniz.