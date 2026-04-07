İdeal uyku süreleri: Yaşınıza göre kaç saat uyumalısınız

Uyku ihtiyacı, sanıldığının aksine her yaşta aynı değil.

Bebeklikten yetişkinliğe kadar geçen süreçte vücudun dinlenme süresi ve uyku düzeni önemli ölçüde değişir.

Yaş ilerledikçe yalnızca uyku süresi değil, uykuya dalma saatleri ve uyku kalitesi de farklılaşır. Bu nedenle herkes için tek tip bir uyku düzeni yerine, yaşa uygun bir plan oluşturmak sağlıklı yaşam açısından büyük önem taşır.

Peki, hangi yaşta kaç saat uyumak gerekir? İşte yaşa göre ideal uyku süreleri...

YAŞA GÖRE İDEAL UYKU SÜRELERİ

1. Yenidoğan (0-3 ay) – günde 14-17 saat

2. Bebek (4-12 ay) – Günde 12-16 saat

3. Yürümeye başlayan çocuk (1-2 yaş) – günde 11-14 saat

4. Okul Öncesi (3-5 yaş) – Günde 10-13 saat

5. Okul çağı (6-12) – günde 9-12 saat

6. Genç (13-17) – Günde 8-10 saat

7. Yetişkin (18–64) – 7–9 saat/gün

8. Yaşlı yetişkin (65+) – günde 7-8 saat

9. Derin uyku – gecede 1,5-2 saat

10. REM uykusu – toplam uykunun %20-25'i