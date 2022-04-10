İftardan sonra 4 adet kuru kayısı yemenin 5 mucizevi etkisi

İftardan sonra yiyeceğiniz 4 adet kuru kayısı; vücudun ihtiyacı olan A vitaminin yüzde 40'ını karşılar ve daha dirençli bir gece geçirmenize neden olur. Ayrıca hücreleri yeniler ve tazelik verir.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yediğimiz ve içtiğimiz şeyler daha fazla önem kazanmaya başladı.

Çünkü Ramazan ayında sağlığımıza dikkat etmediğimiz her an vücudumuza ciddi zararlar verebiliriz ve bunun önüne geçmek zor olabilir.

Bu nedenle yediğimiz besinlere ve içtiğimiz içeceklere dikkat etmemiz hatta vücudumuzu canlı tutacak olanları tercih etmemiz gerekiyor.

Bu ayrımı yapmak için hangi besinlerin faydalı olduğunu araştırmalı ve vücudunuzun ihtiyaçlarını bilmelisiniz.

Bu faydalı besinlerin arasında yer alan kuru kayısıyı iftardan sonra mutlaka tüketmeye çalışın.

İçerisinde barındırdığı mucizeler sayesinde vücuda iyi gelecek olan kuru kayısıdan iftardan sonra 4 adet yemeniz yeterli.

Hatta dilerseniz kuru kayısı yeme alışkanlığını sahura taşıyabilir ve faydalarını iki katına çıkarabilirsiniz.

Kuru kayısının mucizeleri

Kuru kayısı içerisinde bağışıklığın güçlenmesi için gerekli vitamin ve mineralleri barındırır. İftardan sonra alınırsa, vücudu yeniler ve kaybedilen vitamini geri kazandırır.

Vücudun ihtiyacı olan A vitaminin yüzde 40'ını karşılar. Bu ise iftardan sonra daha dinç ve canlı bir gece geçirmenize katkı verir.

Kan basıncını dengeler ve yüksek tansiyonu düşürür. İftarda ağır yiyecekler yediyseniz, kayısı sayesinde bunu kolayca kontrol altına alabilirsiniz.

Cilt sorunlarına iyi gelen kuru kayısı, tüm gün susuz kalan cilt için bulunmaz bir nimet. Ancak daha güzel bir cilde kavuşurum düşüncesiyle fazla yemekten kaçının.

Karaciğerdeki toksinleri atmaya yardımcı olur. Vücudumuzun en önemli parçalarından olan karaciğeri korumak ise yine kuru kayısı tüketiminden geçiyor.

Kuru kayısının besin değeri

Bir tane kuru kayısı yaklaşık 16 kilo kalori içermektedir. Ayrıca bir kuru kayısıda 0,25 gr protein bulunmaktadır.100 gr kayısı yaklaşık 3 adet kayısı içermektedir.

Bir adet taze kayısının yaklaşık 18 kalorisi bulunmaktadır. 100 gr miktarı ise yaklaşık 55 kilo kaloridir.