Ihlamuru tekrar kaynatıp içmek bakın neye sebep oluyor

Yağmur Dinç

Ihlamur, genellikle serin iklimlerde yetişen, büyük yaprakları ve hoş kokulu çiçekleriyle bilinen bir ağaç türüdür.

Ihlamur ağacının çiçekleri, taze veya kurutulmuş olarak tüketildiğinde, birçok sağlık faydası sağlar. Özellikle ıhlamur çayı, halk arasında yaygın bir şekilde rahatlatıcı ve iyileştirici özellikleriyle kullanılır.

Ihlamur, doğal bir rahatlatıcı, antioksidan kaynağı, bağışıklık güçlendirici ve sindirim dostu bir bitkidir. Ihlamur çayı, özellikle stres, uyku problemleri, soğuk algınlığı, sindirim sorunları ve ağrılara karşı faydalı olabilir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri sakinleştirmek için ıhlamur çayının kullanıldığına dair bilgiler de mevcuttur.

Ancak ıhlamuru doğru tüketmek, maksimum fayda alabilmek için önemlidir.

TEKRAR KAYNATMAYIN

Ihlamur demlendikten sonra, hızlıca tüketilmesi gerekir. Uzun süre demlenen veya kaynatılan ıhlamur çayının şifalı etkisi kaybolabilmektedir.