Konya'da karın ağrısı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Beyşehir'de yaşayan Hediye Şanal, kabızlık ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Şanal'ın, kolon kanseri olduğu anlaşıldı.

Ameliyata alınan Şanal, 9 günlük hastanedeki sürecinin ardından taburcu oldu.

"ÖLÜYORUM DEDİM"

Rutin kontrolleri devam eden ve sağlığını kavuşan Şanal, "Sabah erken saatlerde hastaneye geldim. 'Ölüyorum, beni kurtarın' dedim. Ameliyat oldum ve o günden bu yana hiç ağrı çekmedim. Doktorumla evlat gibi olduk. Allah ondan razı olsun. Şimdi çok iyiyim." dedi.

"ERKEN EVREDE OLDUĞUNU TESPİT ETTİK"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Turan Can Yıldız da erken teşhisin önemine değinerek, "Hastamız aralık ayının sonunda şiddetli kabızlık ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Dahiliye bölümündeki değerlendirmelerin ardından bize yönlendirildi. Muayenede, karnının sağ alt bölgesinde hassasiyet tespit ettik.

Yaptığımız incelemeler sonucunda kolon kanserinden şüphelendik. Hastanemizde yapılan görüntüleme ve kolonoskopi işlemleri sonrası hastamıza kolon kanseri teşhisi koyduk. Gerekli tetkiklerin ardından hastalığın erken evrede olduğunu tespit ederek ameliyata aldık.

"TARAMA PROGRAMLARI ÖNEMLİ"

Ameliyat başarılı geçti ve hastamızı 9 gün hastanede takip ettikten sonra taburcu ettik. Erken tanı ile hastalıksız yaşam süreci için önemli bir fırsat yakalanabiliyor. Bu nedenle tarama programları büyük önem taşıyor.

Daha önce 50 yaş ve üzeri için önerilen tarama programları, yeni araştırmalar doğrultusunda 45 yaşa kadar indirildi. Ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunanlar, kronik kabızlık yaşayanlar, makat bölgesinde kanama şikayeti olanlar ve kansızlık problemi bulunan kişilerin mutlaka tarama yaptırması gerekiyor." diye konuştu.