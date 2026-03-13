Araştırıldı: Kokusu unutkanlığa iyi gelen bitki

Unutkanlığa karşı alternatif tıbbın yöntemleri gelişiyor.

İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen bir dizi deney, biberiye kokusunun gücünü rakamlarla ortaya koydu.

Araştırmaya göre; Biberiye kokulu odada bulunan katılımcıların hafıza test skorları, kokusuz odadakilere göre yaklaşık %15 daha yüksek çıktı.

Bilim insanları, bitkinin içeriğinde bulunan 1,8-sineol adlı bileşenin, burun yoluyla doğrudan kana karışarak beyindeki hatırlama mekanizmalarını tetiklediğini ifade ediyor.

BİBERİYE ETKİSİ

Biberiyenin etkisi sadece hatırlamakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda zihinsel hızı ve dikkat süresini de önemli ölçüde artırıyor.

Özellikle karmaşık görevler üzerinde çalışanlar veya yoğun sınav dönemindeki öğrenciler için biberiye kokusu doğal bir zihin açıcı görevi görüyor.

Koku molekülleri beyne ulaştığı an, zihindeki bulanıklık dağılıyor ve odaklanma kapasitesi maksimum seviyeye çıkıyor.

