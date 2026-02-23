İngiliz hasta şifayı Türkiye’de buldu

İngiltere’de yıllarca tedavi arayışına rağmen kalıcı çözüm bulunamayan kronik ayak bileği instabilitesi sorunu yaşayan İngiliz vatandaşı Mark Norris, Türkiye’de geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanan ileri cerrahi yöntemle hastanın ayak bileği yeniden yapılandırıldı.

YILLARCA SÜREN AĞRI VE FONKSİYON KAYBI

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen operasyon, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda güçlenen üniversite hastanelerinin sağlık alanındaki çalışmalarına bir örnek daha ekledi.

Gençlik yıllarında futbol oynarken başlayan ve zamanla kronikleşen ayak bileği problemi nedeniyle sık sık burkulma, ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayan Norris, 20’li yaşlarının ortalarında futbolu bırakmak zorunda kaldı. İngiltere’de farklı sağlık merkezlerine başvurduğunu ancak net bir tedavi planı oluşturulamadığını belirten Norris, ilaç tedavilerinin de kalıcı çözüm sağlamadığını ifade etti.

Türk olan eşi aracılığıyla Türkiye’de tedavi arayışına yönelen Norris, SDÜ Hastanesi'ne başvurduktan sonra ameliyat kararı alındığını kaydetti.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM"

Ameliyat sonrası süreçten memnuniyetini dile getiren Norris, üniversite hastanesindeki bakım hizmetlerini “olağanüstü” olarak nitelendirdi. Sağlık personelinin ve öğrencilerin profesyonel yaklaşımından etkilendiğini belirten Norris, hastanede kendisini rahat ve güvende hissettiğini söyledi.

TENDON NAKLİYLE YENİDEN YAPILANDIRMA

Operasyonu gerçekleştiren Sefa Erdem Karapınar, hastaya yapılan değerlendirmeler sonucunda kronik ayak bileği instabilitesi (tekrarlayan yarı çıkık ve gevşeme) tanısı konulduğunu belirtti.

Karapınar, şu bilgileri paylaştı:

Ayak bileğinde kronik yarı çıkık olarak tanımlayabileceğimiz tablo üzerine ameliyat önerdik. Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık.

Hastaya “kapalı ayak bileği artroskopisi” ve “Broström prosedürü” uygulandığını aktaran Karapınar, bu yöntemlerin daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve hastaların günlük yaşama ve spora güvenle dönebilmesine imkan sağladığını ifade etti.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ ROLÜ

Uzmanlar, özellikle kronik ve ileri düzey ortopedik sorunlarda uygulanan modern cerrahi tekniklerin, Türkiye’yi sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline getirdiğine dikkat çekiyor. Norris’in tedavi süreci de bu alandaki başarı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.