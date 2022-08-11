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    İngiltere'de araştırma: Vejetaryen kadınların kalçalarını kırma ihtimali daha yüksek

    Yapılan araştırma, kemik ve kas zayıflığı durumunda yaşanabilecek olumsuz durumu gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:53
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    İngiltere'de araştırma: Vejetaryen kadınların kalçalarını kırma ihtimali daha yüksek

    Vejetaryen beslenenlere ilgili dikkat çeken bir çalışma yapıldı.

    İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmaya göre, vejetaryen olan kadınların daha sonraki yaşamlarında kalça kırığı yaşama olasılığının, sıklıkla et yiyenlere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.

    Kalça kırma riski uyarısı

    Araştırmacılar, 26 binden fazla kadının sağlık ve beslenme kayıtlarını mercek altına aldı.

    Yaklaşık 22 yıllık bir süre boyunca vejetaryenlerin, düzenli olarak et yiyenlere göre kalça kırma olasılığının üçte bir oranında daha fazla olduğu bulundu.

    Bazı vejetaryenlerin, iyi kemik ve kas sağlığı için yeterli besin alamayabileceğinden dolayı kalça kırılmalarıyla karşılaşabilecekleri düşünülüyor.

    "Beslenmenizden vazgeçmeyin ama..."

    Leeds Üniversitesi'nden araştırmacı James Webster, "Vejetaryenler için mesaj, beslenmenizden vazgeçmeyin, çünkü sağlıklı ve çevre dostu ama iyi planlamaya dikkat edin ve et ya da balık yemediğinizde hariç tuttuğunuz besinleri kaçırmayın." dedi.

    Kalça kırıklarının yaklaşık yüzde 90'ı, zayıf kemiklere sahip olan yaşlı insanlarda yaygın olan düşmelerle bağlantılı.

    İngiltere de araştırma: Vejetaryen kadınların kalçalarını kırma ihtimali daha yüksek #1

    "Kemik sağlığı için iyi beslenin" tavsiyesi

    Guardian'ın haberine göre, Webster, bulguları göz önüne alarak, vejetaryenlerin kemik sağlığı için demir ve B12 ile güçlendirilmiş tahılları yemeyi, fındık, baklagiller ve fasulye gibi yiyecekler yoluyla yeterli protein aldıklarından emin olmak isteyebileceklerini anlattı.

    Öte yandan vejetaryenlerin, sağlıklı vücut ağırlığını korumaya, kalsiyum ve D vitamini de dahil olmak üzere kemik sağlığı için önemli olan protein ve diğer besin maddelerini yeterli miktarda aldıklarından emin olmaya özellikle dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

    Benzer şekilde, vejetaryen erkeklerin de yüksek oranlarda kalça kırığı riskiyle karşı karşıya olup olmadığını görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.


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