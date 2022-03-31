İngiltere'de, hastanelerde ‘kötü bakım’ araştırması: 201 bebek öldü

Hastanelerde yaşanan anne ve çocuk ölümlerine yönelik yapılan araştırmada, 201 bebek ve 9 annenin kötü bakımdan dolayı hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

İngiltere’de, doğum uzmanı Donna Ockenden tarafından yapılan bağımsız soruşturmada, hastanelerdeki anne ve çocuk ölümleri incelendi.

2000-2019 arasında 1486 aileyi kapsayan vakaların incelenmesi ile 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna varıldı.

Soruşturma sonucunda, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Shrewsbury ve Telford Hastaneleri'nin 20 yıl boyunca ‘feci başarısızlıklara’ sahne olduğu belirlendi.

Kendi araştırmalarından ders almadığı ve bunların da bebeklerin ölü doğmasına, doğumdan kısa bir süre sonra ölmelerine veya ciddi beyin hasarlarına neden olduğu tespit edildi.

BİRÇOK ANNEYE SEZARYEN YAPILMASI GEREKİRKEN DOĞAL DOĞUM YAPTIRILDI

Bazı bebeklerde doğum sonra kafatası kırıkları ve kemik kırıkları görüldü. Beyin felcinin geliştiği, oksijensiz kalarak beyin hasarları yaşadıkları belirlendi.

Ayrıca birçok anneye sezaryen yapılması gerekirken doğal doğum yaptırıldığı aktarıldı.

AİLELER SORUŞTURMANIN DIŞINDA TUTULDU

Bazı annelerin kendi ölümlerinden sorumlu tutulduğu, ölümlere ilişkin gerekli incelemelerin yapılmadığı belirlendi.

Ayrıca işler ters gittiğinde ise ailelerin soruşturmanın dışında tutulduğu ve çoğu zaman şefkat ve nezaketten yoksun muamele gördükleri tespit edildi.

Bu uygulamalar neticesinde 201 bebek ve 9 annenin öldüğü, iyi bakım almaları durumunda bu anne ve bebeklerin hala hayatta olabileceği vurgulandı.

“HER KADININ GÜVENLİ BİR DOĞUM YAPMA HAKKI VAR”

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası'na konuyla ilişkin açıklama yaptı. Johnson, “Doğum yapan her kadının güvenli bir doğum yapma hakkı var." diyerek ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

BAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise, ailelerden özür diledi. Ölümler sırasında görevde olan bazı personelin görevden uzaklaştırıldığını veya işten çıkarıldığını, üst düzey yöneticilerin ise görevlerinden alındığını kaydetti.