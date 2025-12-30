İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'ya saatler kaldı.

Yılbaşı hazırlıkları ise şimdiden başladı.

Temel önlemlerin başında ise 'sağlık' yer aldı.

İstanbul'da da bu kapsamda tedbirler alındı.

YILBAŞI SÜRESİNDE 10 BİN 552 SAĞLIK PERSONELİ GÖREV ALACAK

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yılbaşı süresince vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulabilmesi amacıyla tüm hazırlıkları tamamladığını bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kentte 10 bin 552 sağlık personelinin görev alacağını belirtti.

"1 OCAK İTİBARIYLA 10 BİN 118 SAĞLIK PERSONELİ GÖREV BAŞINDA OLACAK"

Kent genelinde oluşabilecek her türlü ihtiyaca hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için gerekli planlamaların titizlikle yapıldığını vurgulayan Güner, şu bilgiler verildi

31 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul genelindeki 60 sağlık tesisimizde sağlık hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. 31 Aralık itibarıyla 10 bin 552, 1 Ocak itibarıyla ise 10 bin 118 sağlık personelimiz görev başında olacaktır.



Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında il genelinde 340 aktif istasyonda 1304 sağlık personeliyle vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir.

"SAĞLIK HİZMETLERİMİZ 24 SAAT KESİNTİSİZ OLARAK SUNULMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Doç. Dr. Güner, sağlık çalışanlarının yılın her günü olduğu gibi yeni yıl gecesinde de görevlerini büyük sorumluluk bilinciyle ve özveriyle sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti: