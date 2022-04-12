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    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü

    Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan XE, Japonya’da görüldü. Mutasyonun, ülkeye gelen bir kadın yolcuda görüldüğü açıklandı.
    • 12.04.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:12
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    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü

    Birçok ülke aşılama oranının artmasıyla koronavirüse karşı aldığı tedbirleri gevşetirken, Japonya’da Omicron’un BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan XE tipine ait ilk vakanın görüldüğü doğrulandı.

    Konuya ilişkin açıklama, Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Tokyo yakınlarındaki Narita Havaalanı'ndan ülkeye gelen bir kadın yolcuda XE mutasyonunun tespit edildiği, ismi ve uyruğu açıklanmayan 30'lu yaşlarındaki kadının 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olduğu açıklandı.

    İHA’nın haberine göre; hastanın test öncesinde hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

    XE varyantının daha bulaşıcı olduğu belirtildi

    Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 alt tiplerinin bir kombinasyonu olduğu bilinen XE mutasyonunun daha bulaşıcı olduğu, mutasyonunun aşı ve ilaçların etkinliğinde bir değişikliğe neden olmadığı bildirildi.

    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü #1

    Toplam can kaybı 28 bin 739

    Dünkü 33 bin 205 yeni koronavirüs enfeksiyonu ülke geneli vakalar toplamını 7 milyon 84 bin 93'e taşımış, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 28 bin 739'a yükselmişti.

    Nüfusunun yüzde 80,1'ini tamamen aşılayan Japonya’da yüzde 44,6'lık kesim ise hatırlatma dozu yaptırmıştı. Japonya'da hükümet aşılama seferberliğinde diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalınması nedeniyle de eleştirilmişti.


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