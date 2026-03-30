Kahramanmaraş’ta soğuk havalarda doğal antibiyotik: Kelle paça çorbası

Kahramanmaraş’ta son günlerde yaşanan ani sıcaklık değişimleri, üst solunum yolu hastalıklarında gözle görülür artışa neden oldu. Sağlık kuruluşlarına başvuruların da arttığı bu dönemde vatandaşlar, ilaç yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı.

Bu kapsamda, kemik ve iliklerle uzun süre kaynatılarak hazırlanan kelle paça çorbası, yüksek besin değeri ve doğal antibiyotik etkisiyle yeniden popüler hale geldi.

DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Kelle paça çorbası tüketen Kamil Dedeoğlu, Maraş paçasının yüksek kolajen içeriği sayesinde adeta doğal antibiyotik etkisi taşıdığını söyledi. “Kahramanmaraş’ta yetişen hayvanlar doğal otlar ve kekikle besleniyor. Bu da paçaya ayrı bir lezzet katıyor. Sumak ekşisini de ihmal etmiyoruz. Kış aylarında vücudu güçlendirdiğine inanıyoruz.” dedi.

Diğer vatandaşlar da paçayı grip ve soğuk algınlığına karşı tercih ettiklerini belirterek, doğal şifa kaynağı olarak önerdi.

ESNAF TALEP ARTIŞINDAN MEMNUN

Kahramanmaraş’ta paça satan esnaf Remzi Ulaş, “Kahramanmaraş paçası bizim kültürümüzdür. Havaların soğuk olmasından dolayı herkes kelle paça yemeye geliyor.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, özellikle iş çıkışı paça içerek bağışıklıklarını güçlendirdiğini ve kış aylarında hastalıklardan korunmayı bu geleneksel lezzetle sağladıklarını aktardı.