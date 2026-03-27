Vakalar patladı: Yeni tehlikeye "beyaz veba" deniliyor

ABD’de tüberküloz (verem) vakaları yeniden yükselişe geçti.

Uzmanlar, COVID-19’u geride bırakarak yeniden en ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri haline gelen hastalıkta antibiyotik direncine dikkat çekiyor.

New York Post'a göre; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre 2025 yılında ülkede 10 bin 260 vaka kaydedildi, bunların 967’si New York’ta görüldü.

ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Hastalığın belirtilerinin grip ve benzeri enfeksiyonlarla karıştırılması, erken teşhisi zorlaştırıyor.

ABD’de yaklaşık 13 milyon kişinin latent tüberküloz taşıdığı tahmin ediliyor.

Tedavi edilmediğinde aktif tüberküloz vakalarının yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanabiliyor.

Stop TB Partnership Direktörü Dr. Lucica Ditiu, “Dünyada tüberkülozu ortadan kaldırmış veya tüberkülozdan arınmış hiçbir ülke yok,” diyerek riskin küresel boyutuna dikkat çekti ve “Nefes aldığımız sürece hepimiz risk altındayız” ifadelerini kullandı.