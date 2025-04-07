Kalbi duran ABD'li turistin hayatını Türk doktor kurtardı

AA & Ensonhaber

Bilimsel bir toplantıya katılmak üzere 18 Mart’ta dört meslektaşıyla birlikte Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul’dan Yunanistan’ın Selanik kentine giden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan, havalimanı apronunda beklerken hayatla ölüm arasında gidip gelen bir yolcuya zamanla yarışarak müdahale etti.

Uçaktan indikten sonra terminale geçmek için otobüs bekleyen Erdoğan, kalabalığın içinden yükselen bir yardım çığlığıyla irkildi. Bir yolcunun yerde hareketsiz yattığını fark eden Erdoğan, vakit kaybetmeden olay yerine koştu. İlk değerlendirmesinde yolcunun kalbinin durduğunu tespit eden doktor, yanında bulunan doktor arkadaşlarının da desteğiyle kalp masajına başladı. THY kabin ekibinin aprona inerek getirdiği defibrilatör cihazıyla elektroşok uygulayan Erdoğan, tam 20 dakika süren müdahalenin ardından 50 yaşındaki Amerikalı yolcuyu hayata döndürdü.

Yolcu daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu insanüstü müdahale, Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. “Türk doktor Amerikalı yolcunun hayatını kurtardı” başlıklarıyla servis edilen haberlerde, Erdoğan’ın soğukkanlılığı ve tıbbi başarısı övgüyle aktarıldı.

"YERDE YATAN ADAMI GÖRÜNCE TEREDDÜT ETMEDEN KOŞTUM"

Doç. Dr. Emrah Erdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Uçaktan indikten sonra apronda otobüs bekliyorduk. O sırada bir kadının ‘lütfen yardım edin’ diye bağırdığını duydum. Yerde yatan bir adam vardı. Nabzını kontrol ettim, atmıyordu. Kalbi durmuştu. Hemen kalp masajına başladım. Arkadaşlarım da yardıma koştu. Yaklaşık 20 dakika boyunca müdahale ettik. THY’nin kabin ekibi o sırada defibrilatör cihazını getirdi. Hastaya elektroşok uyguladık ve kalp ritmini tekrar kazandırdık. Nabzı geri döndü, bilinci açıldı. O an tarifsiz bir mutluluk yaşadık.

"Hastane ortamında bile bu kadar uzun süren bir kalp masajı kolay değil" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Oksijen yetersizliği nedeniyle bu tarz vakalarda genellikle kalıcı beyin hasarı oluşur. Ancak bu hasta şanslıydı. Erken ve etkili müdahale sayesinde sağlığına kavuştu. Sonrasında bize teşekkür etti. THY ekibinin hızlı müdahalesi ve defibrilatör cihazını anında temin etmesi de hayat kurtarıcı oldu.

Selanik’te kaldıkları süre boyunca birçok kişinin kendilerini tanıdığını ve takdir ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Otelde, sokakta, ‘O doktor siz misiniz?’ diye soranlar oldu. Güzel tepkiler aldık. İnsan hayatı paha biçilemez. O an orada olmasaydık, hasta büyük ihtimalle hayatını kaybedecekti. İlk yardım bilgisi herkesin bilmesi gereken bir konu. Bu bilinç topluma mutlaka kazandırılmalı.

"İLK YARDIM BİLGİSİ HAYAT KURTARIR"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da Doç. Dr. Erdoğan’ı gösterdiği örnek müdahale nedeniyle tebrik etti.

“Amerikalı yolcu gerçekten çok şanslıymış.” diyen Karaman, şunları söyledi: