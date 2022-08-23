Kalori yakımını arttıran karaciğer temizleyici 15 gıda

Yenilen ve içilen her şey karaciğerden geçer ve karaciğer, tüm kötü beslenme alışkanlıklarından en çok etkilenen organdır. Bu nedenle karaciğeri arındıran gıdaları tüketmek sağlık için çok önemlidir.

Karaciğer, sadece yiyeceklerin değil, aynı zamanda toksinlerin ve ilaçların da metabolizması için gerekli süreçlerin gerçekleştiği ana organdır. Yağlı ve kızarmış yiyecekler, sağlıksız içecekler ve alkol gibi toksik maddeler vücutta bir filtre görevi gören ve zararlı maddeleri temizleyen karaciğerin baş düşmanlarıdır. Kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle karaciğere aşırı yüklenme meydana gelebilir ve bu sağlık sorunlarına neden olabilir.

Karaciğerde meydana gelen sorunlar genellikle son aşamalara kadar belirti vermez, bu nedenle karaciğer hastalıklarının tespit edilmesi oldukça zordur. Ancak iyi haber şu ki, karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır ve çoğu hasarı onarabilir.

Karaciğer temizleyici 15 gıda

Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, bazı meyve ve sebzeler, karaciğer fonksiyonunu arttıran ve toksinlerin yok edilme sürecini iyileştirebilen maddeler içerdiğinden, karaciğerin işini hafifletmeye yardımcı olabilir. İşte karaciğer temizliği için en iyi 15 besin.

Sarımsak

Az miktarda sarımsak, vücudun karaciğerdeki toksinlerden kurtulmasına yardımcı olan enzimleri aktive eder. Sarımsak ayrıca karaciğerin arınmasına katkıda bulunan iki doğal madde olan yüksek miktarda selenyum ve allisin içerir.

Greyfurt

Hem C vitamini hem de antioksidanlar açısından zengin olan greyfurt, karaciğerin doğal arınma süreçlerini iyileştirir. Bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu, karaciğer detoksunu ve toksinlerin yok edilmesini destekleyen enzimlerin üretimini artırmaya yardımcı olur.

Pancar ve havuç

Hem flavonoidler hem de beta karoten açısından son derece zengin olan pancar ve havuç, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olan tüm vücut fonksiyonlarını iyileştirmeye ve uyarmaya yardımcı olur.

Yeşil çay

Yeşil çay, karaciğerin genel işleyişini iyileştirici etkisiyle bilinen antioksidanlar ve kateşin açısından zengin olduğu için karaciğer dostu içeceklerden biridir.

Roka ve ıspanak

Roka ve ıspanak, aynı zamanda hindiba ve karahindiba ve tüm koyu yeşil yapraklı sebzeler klorofil açısından zengindir ve kanın toksinlerden arındırılmasına yardımcı olur, ağır metalleri ve pestisitleri etkisiz hale getirir ve aynı zamanda karaciğer için koruyucu etki gösterir.

Avokado

Avokado serbest radikallerin neden olduğu hasarı onaran ve karaciğerin tehlikeli toksinleri vücuttan atması için gerekli olan glutatyon üretimine yardımcı olur. Araştırmalar, düzenli avokado tüketiminin karaciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Elma

Pektin açısından zengin olan elmalar, vücudun kendini arındırması ve sindirim sisteminden toksinlerin atılması için gerekli kimyasal bileşenler içerir. Bu, vücudun temizleme işlemi sırasında karaciğerin toksin yüküyle başa çıkmasını kolaylaştırır.

Sızma zeytinyağı

Sızma zeytinyağı ve keten tohumu yağı gibi soğuk preslenmiş yağlar, vücutta bulunan toksinlerin bir kısmını birleştirebilen bir madde sağlarlar. Bu nedenle sağlıklı bir diyetle birlikte kullanıldıklarında karaciğer için faydalı olarak kabul edilirler.

Tam tahıllar

Tam tahıllar, hem yağ metabolizmasını hem de karaciğer fonksiyonunu iyileştirdiği bilinen besinler olan B vitaminleri açısından zengindir.

Brokoli ve karnabahar

Brokoli ve karnabahar tüketimi, kanserojenler de dahil olmak üzere vücudun toksinleri atmasına yardımcı olan ve kanser riskini azaltan doğal enzimler olan glukozinolatların artışını sağlar.

Limon

Limon, vücudun toksik maddeleri su tarafından emilebilen ve daha sonra vücut tarafından atılabilen maddelere dönüştürmesine yardımcı olan yüksek bir C vitamini içeriğine sahiptir. Sabahları taze limon suyu içmek karaciğeri uyarmaya yardımcı olur.

Ceviz

Ceviz, özellikle amonyak gibi maddelerde karaciğerin temizlenmesine ve detoksuna yardımcı olan arginin adı verilen bir amino asit bakımından zengindir.

Lahana

Brokoli ve karnabaharda olduğu gibi lahana tüketimi de karaciğerin arındırılmasında ve toksinlerin atılmasında en önemli enzimlerin aktivasyonunu sağlar.

Zerdeçal

Zerdeçal, karaciğer temizliği için en iyi gıdalardan biridir. Yararlı etkilerini arttırmak için zerdeçal sebze veya baklagil bazlı yemeklere eklenebilir. Zerdeçal, özellikle kanserojen güce sahip maddeler içerir, toksinlerin yok edilmesine aktif olarak katkıda bulunan enzimlerin aktivitesine yardımcı olur.

Kuşkonmaz

Araştırmalar, kuşkonmazın karaciğerin korunması için yararlı bir gıda olduğunu gösteriyor. Kuşkonmaz tüketimi, karaciğer temizliğini kolaylaştırmada mükemmel bir gıdadır.

Karaciğer sorunlarını gösteren 10 belirti

Hafife alınmaması gereken 10 olası karaciğer hastalığı belirtisi şunlardır:

Sarı cilt ve gözler

Deri ve sklera (gözlerin beyaz kısımları) sarı bir renk aldığında ilk akla gelen şey karaciğerde bir problem olduğudur. Bu, bebeklerde oldukça yaygın olan ve yetişkinlerde daha az görülen sarılık olarak bilinen bir durumdur. Benzer bir renk değişikliği fark ederseniz, karaciğere zarar veren virüslerin (hepatit B ve hepatit C'ye neden olanlar gibi) veya bu organı etkileyen diğer hastalıkların varlığını kontrol etmek için hemen bir doktora başvurun.

Çok koyu idrar

Çok susuz değilseniz veya idrarınızın rengini değiştiren bazı ilaçlar almıyorsanız, idrarınız çok koyu, turuncu veya kahverengi olmamalıdır. Çok koyu idrar karaciğer sorunlarını gösterebilir.

Kaşıntılı cilt

Olası karaciğer hasarının karakteristik belirtilerinden biri ciltte yoğun kaşıntı veya çok kuru cilttir. Bunun nedeni, hasarlı karaciğerin safra birikintilerini parçalayamaması ve vücudun onları epidermis yoluyla dışarı atmaya çalışmasıdır. Şiddetli kaşıntı çekiyorsanız, derhal bir doktora danışın.

Geçmeyen morluklar

Herkes darbe sonrası morluklar yaşar ancak bunlar çok sık oluyorsa ve herhangi bir travma olmadan ortaya çıkıyorsa karaciğer sorunlarının bir belirtisi olabilir. Karaciğer hastalığı olan hastalarda, hasarlı organ pıhtılaşma için gerekli maddeleri üretemediğinden morarma ve ciddi vakalarda kontrol edilemeyen kanamalar meydana gelir.

Kronik yorgunluk

Yorgunluk, karaciğer ile ilgili hastalıklarda çok güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Karacier sorunlarında vücut zayıflığına ve kronik yorgunluğa yol açan iki durum olan yetersiz beslenme ve hormonal anormallikler çoğalır.

Kiloda dalgalanmalar

Yaşam tarzı veya diyette büyük değişiklikler olmadan kilonuz artar veya aniden düşerse, bunun nedeni karaciğer dengesizliği olabilir. Sorunlu bir karaciğere sahip vücudun yararlı besinleri metabolize etme sorunları olduğu için kilo kaybı meydana gelebilir. Kilo alımı ise karaciğerin yağdan zengin safranın tekrar dolaşıma girmesinden dolayı iyi çalışamamasından kaynaklanabilir.

Yüksek ateş

Yüksek ateş, sağlıksız bir karaciğer de dahil olmak üzere birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Ateşin yükselmesi karaciğerin iyi çalışmamasından ve kanda bazı toksinlerin artmasından kaynaklanır.

Soluk veya sarımsı dışkı

Dışkı rengi de bir karaciğer sorununa işaret edebilir. Dışkı normalden daha açık renkliyse veya arka arkaya birkaç gün sarımsı görünüyorsa özellikle dikkat edin. Durum her zaman karaciğerle ilgili bir sorunu yansıtmaz, daha basit olarak kolit veya başka bir şeyin varlığından dolayı da olabilir.

Mide bulantısı

Bulantı, karaciğerde sorunlarında da ortaya çıkabilen oldukça genel bir semptomdur. Özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkabilir ve buna kusma eşlik edebilir. Çoğu zaman varlığı başka bir şeyden kaynaklanır, ancak günlerce devam ederse mutlaka bir uzmana başvurun.

Karın ağrısı

Sağlıksız bir karaciğer, özellikle kaburga bölgesinde karın ağrısına neden olur. Bu ağrıları sırta kadar algılamak mümkündür ve aynı zamanda karın şişliği de ortaya çıkabilir.