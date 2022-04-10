Karaciğeri pırıl pırıl yapıyor! 40 gün boyunca günde 1 tane...

Karaciğer yağlanmasından şikayetçi olanların yardımına koşan dost sebze enginar, 40 gün boyunca düzenli tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor. İşte enginar kürünün sağlığa etkileri...

Karaciğer yağlanması, en yaygın görülen sağlık problemleri arasında yer almaktadır.

Hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle kilo alan kişilerde karaciğer yağlanması, günlük hayatı zorlayıcı hale getirebilir.

Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse zamanla karaciğer işlevini kaybeder, iltihaplanma oluşur, buna bağlı siroz gelişir ve organ nakline kadar giden bir süreç başlar.

Karaciğer yağlanmasının etkinliği kanıtlanmış tek tedavisi; kişinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesidir.

Alkol tüketiminin en aza indirilmesi ve meyve sebze ağırlıklı beslenmek, karaciğeri destekleyici olacaktır.

Karaciğer temizleyen enginar kürü

Karaciğer dostu sebze denilince akla ilk olarak enginar gelir.

Cynarin maddesi içeren enginar, karaciğer, akciğer, bronşlar ve safra kesesinde biriken nikotini vücuttan atar.

Ayrıca içeriğinde; sodyum, kolesterol, potasyum, karbonhidrat, protein, kalsiyum, D ve A vitamini bulunur.

Evinizde kolayca hazırlayacağınız enginar sayesinde karaciğer sağlığı başta olmak üzere birçok sağlık probleminin de üstesinden gelebilirsiniz.

40 gün boyunca uygulanması tavsiye edilen enginarı zeytinyağlı olarak pişirip günde 1 adet yiyebilirsiniz. İsterseniz de kaynatarak suyunu içebilirsiniz.

Düzenli olarak enginar tükettiğinizde karaciğer değerleriniz iyileşir, iltihaplanmayı ortadan kaldırır.