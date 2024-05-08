Erzurum'da drift atan şahıslara rekor ceza: Tehlikeli sürüşün bedeli 91 bin 110 TL Sosyal medya hesabı üzerinden drift attıkları anın görüntülerini paylaşan iki sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, 3 şahsa toplamda 91 bin 110 TL ceza uygulandı. Bir kişinin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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İHA

Drift tutkunları tüm cezalara rağmen bu tehlikeli sürüşten vazgeçemiyor.

Bu kez görüntülerin adres Erzurum oldu...

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada yayınlanan bir videoda kırmızı renkli Tofaş marka araçla iki ayrı sürücünün karayolu üzerinde drift attığı görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda, bahse konu ihlalin sanayi sitesi içinde gerçekleştiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edildi

Sürücülerden birinin İ.D, diğerinin A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araç ve sürücüsü İ.D., Tortum yolu sanayi sitesi Siteler Caddesi üzerinde yakalandı.

Ehliyetine el konuldu

Yapılan incelemede, araçta standart dışı süspansiyon sistemi olduğu belirlendi.

İ.D hakkında drift atmak ve standart dışı süspansiyon maddelerinden toplam 32 bin 923 TL ceza yazılarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Toplamda 91 bin 110 TL ceza uygulandı

A.S. hakkında drift atmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddesinden toplam 45 bin 210 TL, araç sahibi Y.D. hakkında ise sürücü belgesi olmayana araç kullandırmak maddesinden 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Haklarında adli işlem başlatıldı

3 şahıs hakkında toplamda 91 bin 110 TL ceza uygulanıp, araç otoparka çekildi. Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)