'Kardeş kanı' bitkisi, zehir saçıyor

Sinirleri yatıştırdığı ve ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisinin, organ yetmezliğine neden olarak hayati tehlikeye yol açtığı belirlendi.

Ankara'da 'kardeş kanı bitkisi' ismiyle satılan ürünü kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Hastanın tedavi süreci ve söz konusu üründe yapılan incelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Gülşen Çığşar, hastada yapılan ilk tetkiklerde karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü, bunun üzerine hastayı önce hepatit şüphesiyle araştırdıklarını, ardından toksikoloji sorgulamasının yapıldığını ve yakınlarına hastanın toksik bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirtti.

AĞIR METAL İÇERİYOR

Hasta yakınlarının, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini suda kaynatıp içtiğini söylediklerini belirten Doç. Dr. Çığışar, "Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler." dedi.

Bunun üzerine hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularının araştırıldığını ifade eden Doç. Dr. Çığışar, incelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktığını, 'kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan saptandığını belirterek, "Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti." şeklinde konuştu.

HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Hastanın aynı zamanda kas yıkımının başladığını, kemiklerinde kadmiyum isimli ağır metalin kalsiyumla yer değiştirdiğini kaydeden Doç. Dr. Çığşar, bu bulgular sebebiyle hastanın yoğun bakımda alındığını ve hayati tehlieksi devam eden hastanın şu an entübe edildiğini belirtti.

Yakınlarının, hastanın ürünü sadece bir kez kullandığını kendilerine ilettiğini söyleyen Doç. Dr. Gülşen Çığşar, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'DE BULUNMUYOR

Bu olay sonrası yaptıkları araştırmalarda kardeş kanı birkisinin yeşil yapraklı bir bitki olduğunun ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığının görüldüğünü dile getiren Çığşar, Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları olduğunu, bunun da ciddi bir zehirlenme riski oluşturduğunu belirterek, "İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var." dedi.

Kardeş kanı bitkisi ismiyle aktarlarda satılan bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor.

Vatandaşların şifa olduğunu düşündükleri için yoğun rağbet gösterdiği ürün, kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.