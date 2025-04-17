Kars'ta SMA'lı Aleyna'nın annesinden yardım çığlığı

İHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Dürüye ve Sinan Salkın'ın kızları Aleyna Perzade Salkın'ın hastalığıyla derinden sarılsıldı.

Henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 (Spinal Musküler Atrofi) teşhisi konulan 2 yaşındaki Aleyna, küçücük yaşında büyük bir acıyı sırtladı.

Aleyna yaşam mücadelesini sürdürürken ailesi ise kızlarının tedavisi için umutlarını kaybetmeden kampanya yürütmeye devam ediyor.

"BU YAŞINDA BÜYÜK SAVAŞLAR VERİYOR"

Aleyna’nın annesi Dürüye Salkın, "Aleyna daha 2 yaşında, çok küçük. Bu yaşında büyük savaşlar veriyor. Herkese ihtiyacımız var. Aleyna yürüyor, koşuyor ama düşüyor. Size ihtiyacı var. Bizi duyan, gören varsa Allah rızası için yardım etsin" dedi.

Aleyna’nın babası Sinan Salkın ise tedavi süreci hakkında bilgi vererek destek çağrısını yineledi.

"BİR ANNENİN KUCAĞI BOŞ KALMASIN"

Salkın, "Kızım Aleyna Perzade Salkın kas hastasıdır. Yurt dışında tedavi edilmesi gerekiyor ve bu tedavi için bir kampanya başlattık. Ancak tek başımıza yeterli olamıyoruz. Aleyna’ya 20 günlükken topuk kanı sonucunda SMA Tip 1 teşhisi kondu. Kampanyamızı sadece 1,5 aydır yürütüyoruz ve henüz yüzde 15’ine ulaştık.

Ne yazık ki yüzde 85’lik bir kısım hala tamamlanmayı bekliyor. Lütfen Aleyna’yı görmezden gelmeyin. Herkesten destek bekliyoruz. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Kızımız toprak olmasın, sizlere ihtiyacı var. Bir annenin kucağı boş kalmasın" diye konuştu.

Salkın ailesi, Aleyna’nın yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, kampanyaya katkı sağlanmasını bekliyor.