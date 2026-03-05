Dijital ekran bağımlılığı çocuklarda kabızlığın en önemli nedenlerinden

Çocuklarda ve ergenlerde her 4 kişiden biri, kabızlıkla mücadele ediyor.

Türkiye'de çocuklarda kabızlık oranı yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değişiyor.

Dijital ekran bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde kabızlığın en önemli sorunlarından biri olarak görülüyor.

TUVALETTE ÇOK ZAMAN GEÇİRMEK KABIZLIK SEBEBİ

Prof. Dr. Vefik Arıca, özellikle son yıllarda kabızlığın en önemli nedenlerinden birinin çocuk ve ergenlerin tuvalette çok daha fazla zaman harcaması olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Türkiye'de özellikle dijital bağımlılık nedeniyle her çocuk ve ergen günde ortalama 6 ila 8 saat arasında telefonda ve dijital ekrana bağımlı olarak kalabiliyor. Dijital ekran bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde kabızlığın en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir.



Tuvalette telefon bağımlılığı, kabızlık dışında makatta çatlama, hemoroid ve en önemlisi de ilerleyen dönemlerde de bakterilerin telefondan ellere, ellerden de değişik enfeksiyonlara, çocuklarda özellikle parazit, bağırsakta kurt oluşumu, virüs ve bakterilere bulaşına yol açabilir

AİLELERE "TUVALETTE TELEFON KULLANIMINI YASAKLAMA" ÖNERİSİ

Prof. Dr. Arıca, günümüz şartlarında 3 dakika sürecek olan fizyolojik bir sürecin 30 dakikaya uzayabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

Normal çocukların tuvalet alışkanlığı 3 ila 5 dakika arasında değişmekle beraber Türkiye'de bu oran 30 dakikaların üzerinde görülmektedir. Bu da özellikle fonksiyonel kabızlığın çocuklarda ve ergenlerde en önemli nedeni olarak bilinmektedir. Ailelere bu konudaki en büyük önerim dijital ekran bağımlılığını azaltmak, tuvalete telefonla girmemek. 5 dakikadan fazla sürüyorsa 'Başka bir neden var mı?' diye aranmalı.