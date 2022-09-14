Konya'da, 2 hastanın burnundan sinek larvası çıktı

Hapşırma ve burun tıkanıklığı şikayetleri ile hastaneye başvuran hastalardan birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 kurtçuk çıkarıldı.

Konya’da, hapşırma ve burun tıkanıklığı şikayetleri ile hastanelere giden 2 kişi, sama nezlesi tanısı ile ilaç kullanmaya başladı.

Şikayetleri geçmeyen hastalar, özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından muayene edildi.

Hastaların birinin burnundan 3, diğerinin burnundan 1 larva (kurtçuk) çıkarıldı.

AA’nın haberine göre; halk arasında kurt ya da kurtçuk olarak adlandırılan larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını söyleyen Öztürk, larvaların burna ya da göze yerleştiğini, sinüsler içerisinde saklanan larvaların burun içerisinde gezinerek alerjik şikayetlere neden olabildiğini söyledi.

“Şikayetler ani başlıyor ve uzun sürebiliyor”

Burun içinde dolaşan larvaların burunu kaşındırarak akıntıları artırdığını, bu akıntılardan beslenerek hayatını idame ettirdiğini anlatan Öztürk, "Bir hastamızda şikayetler 17 gün sürmüştü. Burunda çok nadir rastlanan bu olayda, şikayetler ani başlıyor ve uzun sürebiliyor." dedi.

“Kurtların burun salgılarından beslendiğini düşünmekteyiz”

Öztürk, larvaların burunda, tedaviye cevap vermeyen alerjik semptomlara neden olduğunu dile getirdi. Larvaların burun içerisindeki hareketlerinin burun salgılarını artırdığını belirten Öztürk, "Kurtların bu salgılardan beslendiğini düşünmekteyiz. Tedavide kurtları çıkarmak gerekmektedir. Hastamızda, muayenede yanak arkası sinüs dediğimiz maksiller sinüsten çıkan küçük bir sinek türünün larvalarını gördük. Hastamızdan 3 larva çıkardık." diye konuştu.

Gözden 16 larva çıkarıldı

Öztürk, diğer hastanın da gözünden daha önce 16 larva çıkarıldığı öyküsüyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

“Ani başlayan alerji şikayetlerinde burun içerisindeki larvalar araştırılmalı”

Larvanın gözyaşı kanalı yoluyla burna ve sinüs içerisine yerleşip, sağ maksiller sinüs içerisinde yuva yaparak hastada 17 gün süren burun tıkanıklığı ve hapşırma şikayetlerine yol açtığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Hasta defalarca kulak burun boğaz muayenesine girmesine ve birçok alerji ilacı kullanmasına rağmen şikayetleri geçmeyince hastanemize başvurdu. Hastanın yapılan muayenesi ve radyolojik muayenesinde larva ile uyumlu görünüm olması üzerine hasta operasyona alınarak sinüs içerisinden bir larva çıkarıldı. İşlem sonrası ertesi gün hastalarımızın hiçbir şikayeti kalmadı. Alerjik tedaviye cevap vermeyen, ani başlayan alerji şikayetlerinde burun içerisindeki larvalar araştırılmalı, cerrahi olarak yaşadıkları alandan çıkarılmalıdır."

Öztürk, işlemi, lokal anestezi altında sinüs genişletilerek yaptıklarını, hastanın, müdahale sonrası normal yaşantısına döndüğünü sözlerine ekledi.

