Konya'da kafasındaki kitleden kurtulan Hale bebek

Anne karnındayken kafasının iki katı büyüklüğünde oluşan kitle nedeniyle "yaşamaz" denilen bebek, yapılan başarılı ameliyatla yaşama tutundu.

Konya'da yaşayan Havva ve Alaaddin Günaydın çifti, doğacak dördüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanı içerisinde, hastanedeki rutin kontrollerine devam etti.

Bebeğin ise anne karnında 7 aylıkken ultrasonda kafatasında bir kitle tespit edildi.

'YAŞAMAZ' DEDİLER, HAYATA TUTUNDU

Doktorların, "anne karnında bebeğin hayatına son verilmesi" önerisine sıcak bakmayan aile, çocuklarının doğmasını istedi. Bebeğin kafatasında oluşan ve gittikçe büyüyen kitle nedeniyle 7 aylıkken sezaryen ile alınmak zorunda kalınan Hale bebek, hastanede yoğun bakıma alındı.

Doktorların, "fazla yaşamaz" dediği minik Hale, sevk edildiği özel bir hastanede 2,5 saat süren başarılı bir operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

"DEVASA KİTLE 30 SANTİMETREYDİ"

Hale bebeğin durumuna yönelik açıklama yapan doktor ise "Bu hastalık 'oksipital ensefalosel' dediğimiz yani anne karnındaki bebeğin sinir sistemi ve kafatası kemiğinin anormal gelişmesinden kaynaklanır ve çok nadir görülür. Bebeğin, normal gelişemeyen kafatası bölgesinde, beyin dokusuyla beyine ait yapılar dışarıya doğru çıkarak bir kese şeklini alır ve gittikçe büyür. Hale bebeğin kafatasından dışarıya çıkarak oluşan devasa kitle, kafasının iki katı büyüklüğünde ve yaklaşık 30 santimetreydi." diye konuştu.

"ÜMİDİMİZİ YİTİRMEDİK"

Kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Alaaddin Günaydın ise doktorların, bebeğin "Anne karnında hayatına son verilmesi" önerisine rağmen hiç ümitlerini kaybetmediklerini söyledi.

Kızlarını hayatta tutabilmek için hastaneleri kapı kapı gezdiğini söyleyen baba Günaydın, "Doktorlar yaşamasından ümitli değildi. Çok hastane gezdim. Kızımızın başındaki kitle başarılı bir operasyonla alındı. Çok şükür şu anda sağlığı iyi." diye konuştu.