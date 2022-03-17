Korona geçiren çocuklarda diyabet riski yüksek

Bilim insanları, koronavirüse yakalanan çocuklarda diyabet riskinin yakalanmayan çocuklara göre daha fazla olduğunu açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) araştırmacılar, Mart 2020 ila Haziran 2021 döneminde koronavirüsün diyabete etkisini inceledi.

Bilim insanları, koronavirüsün çocuklarda diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Koronavirüse yakalanan çocuklarda diyabet görülme riskinin, salgına yakalanmayan çocuklara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmada, virüsün insülin üreten hücrelere zarar vererek diyabet riskini ortaya çıkardığı görüldü.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 30’UNDA TİP 1 DİYABET GELİŞTİ

Michigan Üniversitesi Mott Çocuk Hastanesi'nden Uzman Dr. Inas Thomas, hastanesinde koronavirüs tedavisi olan çocukların yüzde 30'unda tip 1 diyabet geliştiğini belirterek, "Sanırım hepimiz biraz endişeliyiz." dedi.

DİYABET VAKALARI GÖRÜLME ORANI ARTTI

San Diego'daki Rady Çocuk Hastanesi’nde ise salgının ilk yılında, önceki yıla göre, diyabet görülme vakalarında yaklaşık yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı.

DİYABET GEÇMİŞİ OLAN ÇOCUKLARDA DURUM AĞIRLAŞABİLİR

Araştırmada, koronavirüs öncesinde diyabet geçmişi bulunan çocuklarda ise durumun daha da ağırlaşabileceğine işaret edildi.

Tip 1 diyabetin pankreasın insülin üretiminin durması ya da yavaşlaması sonucu geliştiği belirtiliyor.