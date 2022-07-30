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    Koronavirüste haftalık vaka sayısı 365 bin 424

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında vaka sayısı 365 bin 424 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 07:33
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    Koronavirüste haftalık vaka sayısı 365 bin 424

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı.

    157 hasta hayatını kaybetti

    Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

    Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

    Koronavirüste haftalık vaka sayısı 365 bin 424 #1


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