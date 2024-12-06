Kovid-19'un kalp sağlığı üzerindeki etkileri

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Dünya koronavirüs gibi büyük bir tehlike atlattı.

Salgın büyük ölçüde etkisini yitirirken etkileri sürüyor.

Bu kapsamda Kovid-19’un kalp sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekiliyor.

Özellikle gençlerin bu konuda tedbir alması gerekiyor.

Koronavirüsü ağır geçirenlerde riskin daha yüksek olduğunu vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AĞIR GEÇİRENLERDE KALP SAĞLIĞINDA CİDDİ ETKİLER GÖRÜLÜYOR"

Prof. Dr. Boztosun, “Kovid-19’u ağır geçiren bireylerde yapılan çalışmalar, enfeksiyondan üç yıl sonra bile kalp sağlığı üzerinde ciddi etkilerin görülebildiğini ortaya koyuyor.” dedi.

Ailesinde kalp hastalığı olan, sigara kullanan veya kolesterolü yüksek olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, genç yaşta olmanın bu riskleri ortadan kaldırmadığını vurguladı.

KAN SULANDIRICI İLAÇLAR KONUSUNDA UYARI

Kovid sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanımının doktor kontrolünde olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, “Kan sulandırıcıların gereksiz kullanımı mide kanaması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Kalbi korumak isterken başka organlara zarar verebilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Boztosun, kan sulandırıcı ilaçların yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmasının önemini vurgularken mide rahatsızlığı olan hastaların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ VE İLK MÜDAHALE

Kalp krizi sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Boztosun, göğüste sıkışma, yanma ya da baskı hissiyle birlikte ağrının sol kola, çeneye, sırta veya göbek çevresine yayılmasının en önemli belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

Krizi yaşayan hastaya ilk müdahalenin doğru yapılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, “Dar giysileri gevşetin, hastanın rahat nefes almasını sağlayın ve hemen 112’yi arayın. Gereksiz müdahalelerden kaçının ve uzman ekibin gelmesini bekleyin. Bir kez kalp krizi geçirmek, tekrar yaşamayacağınız anlamına gelmez. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek riski en aza indirmek mümkün.” ifadelerini kullandı.