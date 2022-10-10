Limon suyuna sarımsak eklemenin inanılmaz faydası

Faydaları saymakla bitmeyen limon suyuna sarımsak eklemeyi denediniz mi? İki mucizevi ürün bir araya gelince, sağlık konusunda gösterdikleri fayda iki katına çıkmış oluyor.

Hem masamızda hem de ev temizliklerinde kullandığımız limon, faydaları ile ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Enerjiyi temizleyen hatta nazara karşı bile etkili olan limon ve limon suyu, soğuk alınlığına iyi geliyor. Kış aylarında vücudun en büyük yardımcısı oluyor.

Sabah yorgunluğu ve romatizmalara da iyi gelen limon, sirke ile karıştırıldığında ortamdaki olumsuz enerjileri çekiyor.

Limon ve sirke karışımını evinizde bulundurmanız, yaşayacağınız olumsuzluklara karşı sizi kolaylıkla koruyor.

Enerji çalışmalarında sirke ile birleşen limon; bazı hastalıkların tedavisinde de kişilere yardımcı oluyor.

Kabızlığı gideren, tansiyonu dengeleyen ve karaciğeri temizleyen limon ile limon suyu, sarımsak ile de birleşebiliyor.

En az limon kadar faydalı olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda fayda sağlıyor.

Bu iki ürünün birleşmesi ise vücutta muhteşem bir etkiye neden oluyor ve kişiyi her anlamda koruyor.

Ancak bu iki ürünün faydalarını detaylandırmak isteyenler, "Limon suyuna sarımsak eklersek ne olur?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Limon suyuna sarımsak eklersek ne olur? İşte detaylar...

Limon suyuna sarımsak eklersek ne olur?

Limon suyuna sarımsak eklemek; tüm damar iltihaplarını tedavi ediyor. Ayrıca tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini ve hipertansiyonu önlüyor.

Kilo vermek isteyen kişilere yardımcı olan bu karışım, vücuttaki şeker oranını dengeliyor, pankreasin yenilemesini sağlıyor.

Bunun dışında da kolesterol ve lipidi düşürüyor ve zararlı yağların yakılmasını sağlıyor.Bu da sağlıklı kilo vermenin yolunu açıyor.

Böbrek ve safra taşlarını eriten bu karışım; vücutta oluşan şişlik ve ödem konusunda da büyük bir şifacı görevi görüyor.

Kireçlenme ve eklem ağrılarına iyi gelen limon suyu ve sarımsak karışımı, özellikle bu sorunlarla boğuşanların tercih edeceği bir ürün.

Vücudun bağışıklık sistemini düzenleyen sarımsak ve limon suyu karışımı, kışı rahat geçirmenize olanak sağlıyor.

Hazırlanışı

Limonların suyunu iyice sıkıp cam bir şişeye doldurun. Soyulmuş 40 diş orta boy sarımsağı yıkamadan, ezerek limonun içine atın ve şişenin kapağını sıkıca kapatın.

Bu karışımı 25 gün boyunca serin bir yerde tutun. Her gün birkaç kez çalkalayın.

25 gün her sabah kahvaltıdan yarım saat ve önce yarım çay bardağı bu karışımdan için.