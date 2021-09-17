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    Malatya'da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı

    Solunum yetmezliği rahatsızlığı geçiren yaşlı kadının imdadına yetişen hava ambulansı, hastayı doktora yetiştirdi.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 16:15
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 16:40
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    Malatya'da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı

    Malatya’nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği rahatsızlığı geçiren Mukaddes Çiftçi (82) 112 ambulansıyla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Doktorlar tarafından yapılan kontrolde Çiftçi’nin tam donanımlı hastaneye gitmesi gerektiği şeklinde rapor verildi.

    AMBULANS HELİKOPTER İMDADINA YETİŞTİ

    Çiftçi için Malatya 112 Komuta Merkezi’nden ambulans helikopter talep edildi. Çiftçi, Darende Stadı’na inen ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Tedaviye alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Malatya'da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı VİDEO

    Malatya da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı #1

    Malatya da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı #2

    Malatya da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı #3

    Malatya da hava ambulansı yaşlı kadını kurtardı #4

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