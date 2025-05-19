AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik’teki birliklerine gönderilen tüm gıda ve içecekler, titiz bir güvenlik sürecinden geçiyor. Bu illerde konuşlu askeri birliklerin mutfaklarına giren ürünler, Gemlik’te yer alan Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’na bağlı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı’nın modern laboratuvarlarında çok yönlü analizlerle inceleniyor.

8 İLDEKİ 70 BİRLİKTEN NUMUNE TEST EDİLİYOR

Toplu beslenme sistemiyle çalışan TSK’da, askerlerin tükettiği her ürün, sofraya ulaşmadan önce sağlık açısından test ediliyor. GKAM Başkanlığı’nın yürüttüğü bu denetim sürecinde, 8 ildeki yaklaşık 70 askeri birliğin gönderdiği numuneler; fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler açısından detaylı testlere tabi tutuluyor. Her örnek, alanında uzman personelin görev yaptığı farklı laboratuvar birimlerinde hassas yöntemlerle analiz ediliyor.

GIDALARIN TARLADAN ASKERŞİN TABAĞINA YOLCULUĞU DENETLENİYOR

Sadece mevcut gıda güvenliğini sağlamakla kalmayan merkez, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve yeni analiz teknikleri geliştirme konusunda da aktif bir rol üstleniyor. Gıdaların tarladan askerin tabağına kadar uzanan yolculuğunda; hijyen, muhafaza koşulları ve beslenme standartları sürekli olarak denetleniyor.

Türk askerinin sağlığına doğrudan etki eden bu kritik görev, 2014 yılından bu yana Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından tescilli bir yetkinlikle yürütülüyor. 21 Temmuz 2014'te alınan akreditasyon belgesiyle GKAM Başkanlığı, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bilimsel standartlara uygun hizmet verdiğini belgelemiş oldu.