Mevsimsel grip zamanı geldi: Dikkat edilmesi gerekenler

Üst solunum yollarına bağlı hastalıkların artışına dikkat çeken Dr. Gülsüm Kartal, grip mevsiminin artık erken başladığını belirterek konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde üst solunum yolları ile ilgili hastalıkların artışı endişe yarattı.

Birçok ülkede grip vakaları, beklenilenin üzerinde seyretti. Mevsimsel grip dediğimiz influenza virüslerinin yaptığı salgın, beklenenden daha erken başladı.

Genelde aralık, ocak ayında yükselen vakalar, ekim sonu görülmeye başladı.

Ayrıca RSV dediğimz respiratuvar sinsitiyal virüs, özellikle çocuklarda sıklıkla kendini göstermeye başladı.

Virüs bu yıl, erişkinlerde de sıklıkla görülüyor.

Söz konusu salgın tablosuna ilişkin, Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Dr. Gülsüm Kartal değerlendirmeler yaptı.

Rinovirüs, nezle benzeri belirtilerle sahnede

Dr. Kartal, bu salgın tablosuna bulantı ve kusmanın eklendiği adeno virüslerin de katıldığını, ayrıca rinovirüs denilen, özellikle burunda yoğun bulunan virüsün de nezle benzeri belirtilerle sahnede olduğunu kaydetti.

Dr. Kartal, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Tabii covid vakalarının da arttığını belirtelim. Tüm bu virüs enfeksiyonlarının salgını sırasında yıllardır çok fazla dert etmediğimiz ama çocuklarda özellikle böbrek, kalp ve damar bozukluklarına neden olabilen beta enfeksiyonu dediğimiz, özelikle beta hemolitik streptekok bakterisinin yol açtığı tablo da tüm dünyada alarm verdi.





“Virüs saldırılarının iki önemli nedeni var”

Bu yoğun virüs saldırısının bir iki önemli nedeni var, birincisi son 2-3 yıldır devam eden corona salgını nedeniyle toplumsal temas çok azaldı, maske mesafe ve karantina şartları nedeniyle diğer virüslerle ilgili olarak toplumsal bağışıklık azaldı, vücudumuzun koruyucu immün hafızası zayıfladı.

İkincisi ise tabii okulların açılmasıyla bir araya gelen çocuklarda bulaş arttı, okuldan eve getirilen virüsler evdekileri hasta etti, iş ortamlarında vakalar arttı. Tabii virüslerin de boş durmadığını her yıl mutasyona uğradığını, daha tehlikeli daha bulaşıcı olabileceğini corona salgını sırasında acı bir şekilde tecrübe ettiğimizi de hatırlamakta fayda var.

“Aşılar oldukça koruyucu”

Mevsimsel grip yani influenza türleri için biliyorsunuz ki aşılar oldukça koruyucudur. Özellikle belli bir yaş üstünde ve risk gruplarında ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Yine 6 aylıktan itibaren bebek ve çocuklara da grip aşısının önerildiğini hatırlatalım.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısından pneumoni yani zatürreye kadar giden tablolar oluşturan ve ölümcül olabilen bu virüs hastalıklarında aşı, hastalığı geçirmeden bağışıklık kazanmak için en güvenilir yoldur. Yine özellikle yaşlılarda pneumokok yani zatürre aşısının da diğer virüs enfeksiyonlarından özellikle de coronadan ölümleri anlamlı bir şekilde azalttığı yönünde çalışmalar vardır. Bu yıl inflüenza alt tiplerinden domuz gribinin de sık görüldüğünü belirtelim.





“Beta bakterisi içinde boğaz kültürü gerekir”

Başta da belirttiğim özellikle ilk alarmını İngiltere de veren Beta salgınına da kısaca değinelim. Özellikle ateşli durumlarda çocuklarda döküntüye rastlanırsa beta hemolitik streptekok enfeksiyonundan kuşkulanmak gerekir. Alt türünün kızıl hastalığına da neden olduğu bu bakteri grubu özellikle çocuklarda akut glomerülonefrit ile ciddi böbrek hasarı, yine kalp ve damar sisteminde romatizmal kalp hastalığı riski oluşturduğu için dikkatli olmakta fayda var. İnfluenza testleri grip için tanı koydurucudur. Beta bakterisi içinde boğaz kültürü gerekir. Bir bakteri hastalığı olduğu içinde tedavide antibiyotik gereklidir.

Korunmak için yapılacaklar

Korunmak için ne yapalım, belki kışın daha arttığı dönemlerde kalabalık ortamlarda maskeye geri dönmeliyiz. Yine mesafeye, hijyene ve dengeli beslenmeye dikkat edelim. Aşıların hem toplumsal hem de kişisel bağışıklık için çok önemli ve gerekli olduğunu hatırlatalım.”

