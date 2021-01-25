MIS C sendromu nedir? Koronavirüsten sonra görülen MIS C sendromu belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün beraberinde getirdiği hastalıklar artmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüse yakalanan çocuklarda görülen MIS C sendromu endişe yaratıyor. Peki MIS C sendromu nedir?

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, virüsü atlatan hastaların peşini kolay bırakmıyor.

Yeni tip koronavirüsüne maruz kalan çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesine bağlı olarak MIS-C, yani “multisistem inflamatuar sendrom” görülebiliyor.

Çocuklarda oldukça ağır seyredebilen bu sendrom, kontrol altında tutulmazsa hayati riskler taşıyabiliyor.

Peki MIS C sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

MIS C SENDROMU VE BELİRTİLERİ

MIS-C hastalığı koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor.

Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor.

Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Koronavirüs enfeksiyonunda kandaki lenfosit sayıları düşüyor ama MIS-C olgularında lenfositlerdeki düşüklük çok daha belirgin oluyor. Ayrıca hastalık ‘Kawasaki Sendromu’na da benziyor fakat ondan da görülme yaşının daha büyük çocuklarda da olması ile ayrılıyor.

MIS C SENDROMU TEDAVİSİ

MIS-C, tedavi edilmesi mümkün bir hastalıktır. İyi tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmayan bu hastalık, tedavi edilmeyen kişilerde ise başta koroner damarlar olmak üzere birtakım ciddi sağlık problemleri oluşturabilir.

Bu hastaların özellikle çocuk kardiyolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi bölümler tarafından, hem tanı ve tedavi aşamasında hem de tedavi sonrası dönemde takip edilmesi gerekir.