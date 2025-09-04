Müzik aleti çalmak beyni genç tutuyor

Kanadalı ve Çinli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, müzikle ilgilenen yaşlı bireylerin beyinlerinin daha az çaba harcayarak odaklanabildiğini gösterdi.

Uzmanlar bunun bilişsel rezerv olarak bilinen bir mekanizma sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu rezervin beynin verimli çalışmaya devam etmesini sağlayarak yaş ilerledikçe genç bir beyin gibi performans göstermesine yardımcı olduğu kaydedildi.

YAYGIN GÖRÜŞ ÇÜRÜTÜLDÜ

Çalışma kapsamında yıllar süren müzik eğitiminin işitme, hareket ve konuşma gibi işlevleri yöneten beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği tespit edildi.

Araştırmanın yazarları bu bulguların 'yaşlı beyinlerin gençlere göre daha çok çalışmak zorunda olduğu' yönündeki yaygın görüşü çürüttüğünü söyledi.

Araştırma, haftada yaklaşık 12 saat enstrüman çalmanın zihinsel rezervin oluşmasına katkı sağladığını gösterdi.

DEMANSIN ÖNLENMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Çalışmaya ortalama 65 yaşında olan ve en az 32 yıldır enstrüman çalan 25 yaşlı müzisyen, ortalama 66 yaşında olan ancak müzik eğitimi olmayan 25 kişi ve 20'li yaşlarında müzikle ilgilenmeyen genç yetişkinler katıldı.

Tüm katılımcıların sağlıklı, sağ eli baskın ve işitme sorunu olmayan bireyler olduğu bildirildi.

Katılımcılar farklı gürültü seviyelerinde dinlerken beyin aktiviteleri incelendi.

Sonuçlara göre yaşlı müzisyenler heceleri ayırt etme konusunda özellikle düşük gürültü seviyelerinde diğer yaşlılara göre daha başarılıydı.

Bu bulgular yaşlı bireyler arasında müzik eğitiminin teşvik edilmesinin demans gibi bilişsel bozuklukların önlenmesinde yeni bir yöntem olabileceğini ortaya koydu.