Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Bakan Koca'dan yanıt geldi...

Okulların açılmasından önce plananlanan öğretmenlere aşı uygulamaları bugün itibariyle başladı. Peki öğretmenlere aşı zorunlu mu? İşte detaylar..

Kademeli olarak okulların açılmasının ardından, öğretmenlerin aşı randevuları da 7 Haziran Pazartesi itibariyle başladı.

Binlerce öğretmen aşı randevusu alırken, aşı yaptırmak istemeyen bazı öğretmenler de öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenler korona virüs aşısı yaptırmak zorunda mı? sorularını araştırmaya başladı.

Peki öğretmenlere aşı zorunlu mu? İşte yanıtı..

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.