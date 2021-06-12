Özel güvenlik sektörü aşı randevusu: Özel güvenlik sektörü çalışanları ne zaman aşı olacak?

Aşılama grubuna dahil olan özel güvenlik sektörü çalışanları, randevu nasıl alınır araştırıyor. Peki özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticiler için aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları, yeni gelen aşılarla birlikte hız kazandı.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak Kovid-19 aşılarını yaptırabileceğini bildirdi.

Akabinde özel güvenlik sektöründe çalışanlar, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticiler aşı olacak mı? Özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticiler ne zaman aşı olacak? Özel güvenlik sektörü aşı randevusu nasıl alınır? gibi soruları araştırıyor.

Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticiler için aşı randevusu alma ekranı...

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının açıklaması doğrultusunda özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticiler, 12 Haziran yani bugünden itibaren randevu alıp koronavirüs aşılarını yaptırabilecek.

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



