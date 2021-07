Pfizer-BioNTech, Delta varyantına karşı yüzde 88 etkili

İngiltere'de yapılan araştırma ile Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı yüzde 88 etkili olduğu belirlendi.

Koronavirüsün mutasyona uğraması sonucunda ortaya çıkan Delta varyantıyla ilgili aşı çalışmaları sürüyor.

19.000’den fazla insan, İngiltere'de bir araştırmaya katılarak aşıların Delta varyantı üzerindeki etkisini ölçmeye katkı sağladı.

Birleşik Krallık’ta yapılmış en büyük kapsamlı araştırmalardan biri olan incelemenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

TEK DOZ AŞI, KORUMA İÇİN YETERLİ DEĞİL

The New England Journal of Medicine isimli saygın ve hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi ortaya çıktı.

Yetkililer tek doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuk sağladığı fakat bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı.

TEK DOZ YÜZDE 30 ETKİ GÖSTERİYOR

Araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunu olanların semptom gösteren Delta varyantına karşı yüzde 30 koruma sağladığı kaydedildi.

Bu oranın düşük olduğu ve insanların mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini açıklayan yetkililer ikinci dozdan sonra ise semptom gösteren Delta varyantına karşı çok ciddi bir koruma sağlandığı belirtildi.

İKİ DOZ, YÜZDE 88 KORUMA SAĞLIYOR

Yetkililer, “Tek doz Pfizer-BioNTech aşısı Covid-19’un Delta varyantına karşı sınırlı bir koruma sağlıyor. Fakat ikinci dozdan sonra semptom gösteren Delta varyantı karşısında koruma sağlanıyor” açıklamasını yaptı. Yapılan araştırmada ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların Delta varyantına karşı yüzde 88 oranında korumaya sahip olduğu belirtildi.

AŞI OLANLAR HAFİF ATLATIYOR

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, bu araştırma ve Delta varyantı ile ilgili kapsamlı bir makale yazarken, “Aşı olanlar arasında da Delta varyantı bulaşanların sayısının arttığı görülüyor. Fakat bu kişilerde hastalık daha hafif geçiyor ve baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözüküyor” ifadesine yer verdi.

MASKE VE AŞI KULLANIMI

Business Insider’a konuşan bilim insanları ise, “Maske kullanımı ve aşı kombinasyonu Delta varyantına karşı ciddi bir koruma sağlayabilir.” yorumunu yapt