Polen alerjisi olanlara uzmanından uyarı: Maske takın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Kabak, baharla birlikte bitkilerden yayılan toz ve polenlerin alerjiye yol açabileceğini söyledi.

Bahar aylarının gelmesiyle birçok kişi de polen alerjisi de birçok belirti ile ortaya çıkıyor…

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kabak yaptığı açıklamada çalıştığı yerde polen alerjisine maruz kalanlara dikkat çekici tavsiyelerde bulundu.

"Genetik olarak alerjiye yatkınlık olabilir"

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kabak, "Türkiye’de de alerjiye yatkın olan bazı bölgeler var. Özellikle tarımla ilgilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çukurova Bölgesi ve Trakya Bölgesi, bu tarz yerler tarımsal ürünlere bağlı olarak alerjiye yatkın yerlerdir. Poliklinik yaptığımız dönemlerde özellikle şubat ayından başlayıp mart ve nisan aylarında daha da şiddetlenip haziranın sonlarına doğru bitip tekrarlanan bir alerjik versiyon dönemi var. Mesela genetik olarak alerjiye yatkın olan bazı kişiler var alerjik bünyesi olan bu tamamen genetik bizimle alakalı bir şey bir de maruziyet var. Yani hem genetik etkenler var hem de çevresel etkenler dediğimiz durumlar mevcut. Bu ikisi bir araya gelince alerji meydana geliyor." dedi.

"Çok ilerlerse ciğere inebilir"

Çoğu insanın polen alerjisine maruz kaldığını belirten Kabak, "Çiçek açma dönemlerinde polenlerin çok sık olduğu, tozun en çok olduğu özellikle bizim bölgede Kızıltepe Ovası’nda buğday, arpa gibi ürünler yetiştiren kişiler de bunların sulamasında çalışan ya da yanından bile geçen kişiler de polene maruziyet oluyor. Karşılaştığımız ikinci olarak bunların semptomları nelerdir? Özellikle gözde yaşarma, burunda kaşıntı, burun ucunda kaşıntı, hapşırık ve burun akıntısı şeklinde gelen semptomlar var. Çok şiddetlenirse öksürük gibi semptomlarla da gelebilir. Boğazda kaşıntı olabiliyor ya da vücudun herhangi bir yerinde, ellerde, ayaklarda kaşıntı ve kızarıklıklar karşımıza çıkabiliyorlar. Çok ilerlerse ciğerlere indiği takdirde astıma kadar yolu var." diye konuştu.

"Maske ile korunulmalı"

İHA'ya konuşan Kabak, bu dönemde ne yapılması gerektiği ile ilgili bilgi verdi. "Özellikle bu tarz yerlerde çalışan tarlada, tozlu iş yerlerinde ya da mevsimsel işçilerde ya da değişik ortamda bulunan kişiler bu dönemde maske ile kendilerini koruyabilirler. Koruyamayan kişiler semptomları olduğunda muhakkak ilgili branşı hemen muayene olup ilaç da kullanabilirler." dedi.



