C vitamini, genel sağlık ve bağışıklık için en önemli vitaminlerden biridir ve günlük olarak alınması gerekir. İşte C vitamininin yararları ve portakaldan daha fazla C vitamini içeren 10 besin.

C vitamini, genel sağlık için en iyi bilinen vitaminlerden biridir. Çoğu insan gibiyseniz, muhtemelen düzenli olarak bir bardak portakal suyu içiyorsunuz veya günlük miktarı aldığınızdan emin olmak için bir vitamin takviyesi alıyorsunuz. Ancak bu yaygın alışkanlıkların vücudunuzun C vitamini ihtiyacını karşılamanın en iyi yolu olmayabileceğini biliyor muydunuz? Takviyeler, doğal gıda bazlı C vitamininin sunduğu hastalıklarla savaşan tüm faydaları sağlamazlar.

Portakaldan daha fazla C vitamini içeren ve vücudunuzu beslemede bir takviyeden daha etkili olabilecek birçok gıda vardır. Ama önce, C vitamininin sağlığınız için neden bu kadar önemli olduğuna bakalım.

C VİTAMİNİNİN FAYDALARI

Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, sağlıklı hücreler, cilt, damarlar, kemikler, kıkırdak ve daha fazlasıyla ilgili birkaç önemli işleve sahiptir. C vitaminini vücudunuz doğal olarak üretemez ve dış kaynaklardan tüketilmesi gerekir.

C vitamini, hücrelerinizi hasara ve hastalıklara karşı korur

C Vitamini, hücrelerinizi sigara dumanı, hava kirliliği, aşırı güneş ışığı ve normal metabolizma tarafından üretilen serbest radikal hasarından koruyan güçlü bir antioksidandır. Serbest radikallerin hızlı yaşlanmada ve kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarda rol oynadığı düşünülmektedir. Serbest radikaller biriktiğinde, birçok kronik hastalıkla bağlantılı olan oksidatif stres olarak bilinen bir duruma neden olabilirler. Araştırmalar, daha fazla C vitamini tüketmenin kan antioksidan seviyenizi yüzde 30'a kadar artırabileceğini gösteriyor. Bu, vücudun doğal savunmasının, birçok önde gelen ölüm nedeninin kökü olduğu bilinen iltihapla savaşmasına yardımcı olur.

Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet yemek, göğüs, kolon ve akciğer kanseri gibi birçok kanser türü riskini azaltabilir ve bu koruyucu etki, yediğimiz yiyeceklerin C vitamini içeriğiyle ilişkili olabilir. Ayrıca, takviyeler aynı faydayı sunamayabilir.

C vitamini bağışıklığı güçlendirir

İnsanların C vitamini takviyesi almasının ana nedenlerinden biri bağışıklıklarını güçlendirmektir. Bu akıllıca bir seçimdir çünkü C vitamini, bağışıklık sistemiyle ilgili birçok işlemde yer alır. C vitamini, vücudu enfeksiyona karşı koruyan lenfositler ve fagositler olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur. Aynı zamanda beyaz kan hücreleri, serbest radikal hasarından korurken onların daha etkili çalışmasına da yardımcı olur. C vitamini aynı zamanda, istilacı patojenlere karşı ilk savunmamız olan cildin savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Aktif olarak cilde taşınır, burada bir antioksidan görevi görebilir ve cildin bariyerlerini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

C vitamini beyninizi korur

Araştırmalar, merkezi sinir sistemindeki oksidatif stres ve iltihaplanmanın demans riskini artırabileceğini düşündürmektedir. C vitamininin antioksidan etkisi bu hasara karşı koruma sağlayabilir. Araştırmalar, demans hastalarının kandaki C vitamini seviyelerinin daha düşük olabileceğini göstererek bu kapasiteyi kanıtlamıştır. Ayrıca, C vitamini eksikliği, beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir ve düşünme ve hatırlamayı engelleyebilir. Ayrıca, yüksek C vitamini alımının yaşlı insanlarda beyin fonksiyonu üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.

Sağlıklı cilt ve eklemler için C vitamini gereklidir

C vitamini, yeni doku büyümesini desteklemek ve sağlıklı diş etlerinde, kemiklerde, kaslarda, kıkırdakta ve damarlarda bulunan bağ dokularını oluşturmak için gerekli olan kolajen sentezi için gereklidir. Kesik ve yaraların iyileşmesinin yanı sıra sağlıklı cilde yardımcı olur.

Demir emilimini artırır

C vitamini sebzeler, meyveler ve kuru yemişlerde bulunan bitki bazlı demirin emilimini arttırır ve düzenler. Etkili demir emilimi, hücrelerimize enerji sağlamada önemlidir ve yorgunluk ve anemi gibi durumlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını iyileştirir

Yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yüksek tansiyona sahip olduğu düşünülmektedir ve bu da dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olan daha yüksek kalp hastalığı riskine neden olur. Araştırmalar, C vitamininin kan basıncını sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olduğunu ve yüksek trigliserit ve sağlıksız kolesterol seviyeleri gibi diğer risk faktörlerini azalttığını göstermiştir.

Büyük bir araştırma, günde en az 700 mg C vitamini alan kişilerin 10 yıl sonra, C vitamini almayanlara göre yüzde 25 daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmalar, takviyelerden ziyade gıdalardan C vitamini tüketmenin daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantılı olduğunu bildirmektedir.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

C vitamini dendiğinde aklınıza hangi yiyecekler geliyor? Şaşırtıcı bir şekilde, C vitamini en iyi kaynağı turunçgiller değildir. Orta büyüklükte bir portakal (yaklaşık 200 gram), 96 miligram C vitamini içerir. Bu, önerilen günlük alınması gereken miktarın yüzde 106'sına eşittir. Ancak bu önemli besleyici madde açısından zengin olan birçok başka yiyecek vardır.

Acı Biber: Yarım su bardağı kadar doğranmış veya doğranmış acıbiber 108 miligram C vitamini sağlar. Ayrıca, araştırmalar, acı biberleri acı yapan bileşik olan kapsaisinin eklem ve kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kekik: Taze kekik, portakallardan üç kat daha fazla C vitamini içerir ve mutfakta kullanılan tüm baharatlar arasında en yüksek C vitamini konsantrasyonlarından biridir.

Kuşburnu: 100 gram kuşburnu, yaklaşık 426 mg C vitamini sağlar. Sadece altı tane kuşburnu yemek, günlük almanız gereken C vitamini miktarının yüzde 132'sini verebilir.

Kivi: Bir su bardağı kadar kivi yaklaşık 167 miligram C vitamini içerir. Sadece bir orta boy kivi yemek, kan dolaşımına ve bağışıklığa fayda sağlayan C vitamini için günlük alınması gereken miktarın yüzde 79'unu sağlar.

Siyah kuş üzümü: Sadece 100 gram siyah kuş üzümü, günlük C vitamini miktarınızın yüzde 200'ünden fazlasını sağlar. Siyah kuş üzümü, portakaldan dört kat daha fazla C vitamini içerir.

Çilek: Çilek, antioksidan özellikleriyle bilinir ve zengin bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini içeriği, tek bir portakaldakinden biraz daha fazladır.



Ananas: Bir fincan ananas, önerilen günlük C vitamini alımının yüzde 131'inin yanı sıra flavonoidler ve fenolik asitler olarak bilinen antioksidanları içerir. Ayrıca, ananastaki antioksidanların çoğu vücutta daha uzun süreli fayda sağlar.

C VİTAMİNİ İÇİN GÜNLÜK DOZ

Ytişkin erkekler için C vitamini tavsiye edilen günlük miktar 90 miligramdır ve yetişkin kadınlar için 75 miligramdır. Çoğu insan için bir portakal veya bir su bardağı kadar çilek, kırmızı biber veya brokoli gün için yeterli C vitamini sağlar.

Ancak, sınırlı diyetleri olan veya taze gıdaya yetersiz erişimi olan kişiler ile gastrointestinal rahatsızlıkları ve bazı kanser türleri olanlar, C vitamini eksikliğine duyarlı olabilir. Şiddetli C vitamini eksikliği, anemi, diş eti kanaması, morarma ve zayıf yara iyileşmesi ile ortaya çıkan iskorbüt denen bir hastalığa yol açabilir.

Takviyelerle C vitamini alımını artırmayı seçerseniz, takviyenin gıdalardaki doğal antioksidanlarla aynı faydaları sağlamayabileceğini unutmayın.