Reflü diyeti: Mide yanmasını önlemek için 7 ipucu

Giderek daha fala insan reflüden şikayet ediyor, ancak reflü doğru beslenme kuralları ile yönetilebilen bir sağlık sorunudur. İşte mide yanmasına neyin iyi geldiği ve yasaklı gıdaların bir listesi...

Alt özofagus sfinkteri düzgün kapanmadığında ve mide asidinin yemek borusuna geri akmasına neden olduğunda reflü ortaya çıkar. Yanma, rahatsız edici bir his ve sindirim sorunlarına neden olur, ancak doğru beslenme ile bu hastalık neredeyse semptomsuz hale getirilebilir.

Normal çalışma durumunda, ağız boşluğundan bir lokma halinde gelen gıda, özofagus sfinkteri açıldıktan sonra yemek borusundan mideye girer. Kas halkası normal konumunda kapalıdır, yalnızca yutulan gıdanın geçmesine izin verilen süre boyunca açılır ve ardından hemen tekrar kapanır. Böylece midenin asit içeriğinin yemek borusuna geri akmasını önler.

Mide yanmasının nedenleri

Reflü hastalığı durumunda bu sfinkter yetersiz çalışır, bu nedenle asit yemek borusuna geri akar. Mide içeriğiyle birlikte geri akan asit çoğunlukla mide asididir.

Aynı zamanda yemek borusunun kendi kendini temizleme ve kendini koruma süreci de zarar görür. Yemek borusunun yetersiz hareket etmesi nedeniyle boşalma süreci uzar, bu nedenle asidik mide içeriği yemek borusunda daha uzun süre kalır ve mukoza zarını tahriş ederek yanma, aşındırıcı bir duyuma neden olur.

Reflü sinsi bir hastalıktır, çünkü tipik semptomlar genellikle görülmez. Ancak mide ekşimesi belirtileri olmadan yemek borusunun astarına zarar verir.

Reflü süreci bir kısır döngü olarak çalışır. Mukoza zarına verilen hasarın neden olduğu iltihaplanma, yemek borusunun hareketini daha da kötüleştirir ve bu da koruyucu işlevine daha fazla zarar verir. Bu şekilde oluşturulan sürekli zararlı etki, uzun vadede sindirim sistemi ülserlerinin gelişmesine yol açabilir ve özellikle ciddi bir komplikasyon olarak kansere de neden olabilir. Bu nedenle, sorunun zamanında tanınması, hastalığın başarılı tedavisi için çok önemlidir.

Reflü belirtileri

Reflünün yaygın belirtileri karakteristiktir, bu nedenle hastalık tanısal görüntüleme olmadan bile kolayca tanınabilir.

Reflünün en yaygın belirtileri:

Mide ekşimesi

Bu his genellikle midede veya göğüste, çoğunlukla yemek yedikten sonra ortaya çıkar. Semptomlar genellikle geceleri daha kötüdür.

Göğüs ağrısı

Mide asidi hasarı sonucu yemek borusu ve midenin yanmasına bağlı olarak göğüs ağrısı da sık sık ortaya çıkabilir.

Yutma zorluğu

Yemek borusu hasarı yutmayı zorlaştırabilir.

Boğazda yumru

Yemek borusu ve mide ile ilgili sorunlar boğazda yumru hissine neden olabilir. Yemek borusunun başlangıcında ağzın arkasında gergin bir yumru hissi oluşur.

Öksürük

Geceleri düzenli olarak öksürükle uyanıyorsanız sebebi reflü olabilir. Bunun nedeni yemek borusundan gelen mide asidinin yemek borusunu ve hatta ses tellerini tahriş etmesidir.

Larenjit

Düzenli asit yükü nedeniyle, balgam eğilimli bir mukoza ile kaplı gırtlak iltihaplanabilir. Bu gibi durumlarda gırtlak oldukça daralarak yutkunmayı ve hatta nefes almayı zorlaştırabilir.

Astım

Nedeni tam olarak bilinmese de asit reflü ve astım sıklıkla birlikte ortaya çıkar ve birinin gelişimi diğerinin gelişimini tetkiler.

Uyku bozukluğu

Reflü semptomları geceleri kötüleşebilir ve bu semptomlar dinlendirici bir gece uykusunu zorlaştırabilir.

Mide yanmasını önlemek için 7 ipucu

Zamanla yemek borusunda kalıcı iltihaplanma birçok farklı sağlık sorununu tetikleyebilir. Bu nedenle reflüye zamanında müdahale çok önemlidir.

İşte mide yanmasını önlemek için etkili ipuçları:

1. Daha küçük öğünler yiyin

Özellikle müshil etkili besinler yiyorsanız ve reflü varsa, ne yazık ki tatsız şikayetleri hissedebileceğiniz kesindir. Günde beş kez küçük porsiyonlar yerseniz bu rahatsızlık hissi azalır. Ağır öğünlerden kaçınarak daha küçük öğünler tercih edin.

2. Yasak gıdalara dikkat edin

Uzmanlar, reflü hastalığı olan kişilerin baharatlı yiyeceklerden ve alkolden uzak durmaları gerektiğini bildiriyor. Alkol midenin kasını gevşetir, bu da mide asidinin yemek borusuna geri akmasını kolaylaştırır. Turunçgiller ve domatesler asitlikleri nedeniyle reflü için iyi değildir. Ayrıca yağlı yiyecekler veya çok yağda kızartılmış yiyecekler de hoş olmayan semptomlara neden olabilir. Çikolata da yemek borusu sfinkterini gevşetir, bu nedenle ondan da kaçınılmalıdır.

3. Kahve tüketimini sınırlayın

Kahve, siyah çay ve kola da asit üretimini artırır. Kahvenize ne kadar süt eklerseniz ekleyin, reflü semptomları yaşamak istemiyorsanız bunlardan vazgeçmeniz veya çok az tüketmeniz gerekiyor.

4. Alkali gıdaları daha fazla yiyin

Alkali gıdalar reflü semptomlarını hafifletir, bu nedenle mümkün olduğunca çok yiyin. Mideniz yanıyorsa kepekli hamur işleri, tahıl gevrekleri, müsli ve peksimet yiyebilirsiniz. Ayrıca yoğurt ve kefirin tadını çıkarabilirsiniz. Meyveler arasında muz, elma, şeftali ve kavun ağrıyan midenizi korur.

5. Protein tüketimine özen gösterin

Protein açısından zengin bir yemek, özellikle reflü belirtileri yaşayanlar için faydalıdır. Mide ağrısı için yağsız etler, peynirler, süt ürünleri, yumurtalar, şişkinlik yapmıyorsa fasulye ve diğer baklagiller iyi besinlerdir.

6. İyi çiğneyin

Birçok insan, yetersiz çiğneme nedeniyle mide ağrısı çeker. Çiğneme sırasında üretilen tükürük mide asidini nötralize eder. Bu nedenle besinleri iyi çiğnemek gerekir.

7. Bunlara da dikkat edin

Alkolden kesinlikle uzak durun. Başınızı yükseltmek için kalın bir yastıkta uyuyun, böylece mide asidinin geri sızması daha az olası hale gelir. Çok dar olan kot pantolonları ve şimdilerde moda olan mideyi kapatan iç çamaşırlarını tercih etmeyin. Bunlar reflü semptomlarını artırır.