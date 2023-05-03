Sabahları bunu yapan kalp krizi geçiriyor! Sakın yapmayın Uzmanlar, sabahları yaşanan bazı değişimlerin önemsenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca sabahları kalp krizini artıran bazı risk faktörleri de ortaya çıktı. Bu konuda yapılan araştırmalar sonrası kişilere uyarılar da yapıldı.

Kalp krizi nedeniyle her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Bu nedenle vücudumuza çok iyi bakmamız gerekiyor.

Kalp krizinin birden fazla sebepleri de olabilir. Genetik faktörler, beslenme alışkanlığı gibi..

Her detay oldukça önemli. Erken müdahale sayesinde de kişi kurtulabiliyor. Ani oluşması ise bazenm müdahaleyi geciktirebilir.

Ancak bazı durumlarda görülen belirtiler, kalp krizinin erken uyarı işareti olabiliyor.Yapılan araştırmalara göre, en ölümcül kalp krizinin sabahları yaşandığı öğrenildi.

Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir çalışmada araştırmacılar, sabahları kalp krizi geçirmenin yüzde 20 daha fazla kalp dokusu ölümüyle ilişkili olduğunu buldu.

Heart dergisinde yayınlanan 2011 tarihli bir araştırmanın bulguları, sabah altı ile öğle saatleri arasında meydana gelen kalp krizlerinin en ölümcül olduğunu gösteriyor.

Borja Ibanez, "Çalışmamızda, sabah meydana gelen olaylar daha fazla hasarla ilişkilendirildi. Bağlantı tartışmalı olarak oldukça güçlü" dedi.

Harvard Tıp Okulu çalışması, sirkadiyen ritimler ile kalp krizi riski arasında güçlü bir bağlantı kuran ilk çalışmalardan biridir. Şimdi, bulguları güçlendiren birçok takip çalışması var.

2020'de Trends in Endocrinology and Metabolism'de yayınlanan bir çalışma, modern yaşam tarzlarının neden olduğu sirkadiyen sistemin bozulmasının kardiyovasküler işlevi olumsuz etkilediğini gösterdi.

Sabahları sirkadiyen sistemin kan pıhtılarının parçalanmasını önleyen daha yüksek sayıda PAI-1 hücresi gönderdiğine inanılıyor. Kandaki PAI-1 hücrelerinin seviyesi ne kadar yüksekse, kalp krizine neden olabilecek bir kan pıhtısı oluşturma riski de o kadar fazladır.

Harvard Tıp Okulu araştırması, sabah altı ile öğlen arasında kalp krizi geçiren hastaların, günün ilerleyen saatlerinde kalp krizi geçiren hastalara kıyasla daha yüksek PAI-1 hücrelerine sahip olduğunu belirledi.

Riski artıran durumlar

Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların bu riski artırabileceği konusunda uyarıyor.

Bir kişi altta yatan birkaç koroner risk faktörüne sahipse, iyi uyuyamıyorsa, susuz kalıyorsa ve egzersiz yapıyorsa, yırtılmaya neden olabilir ve büyük bir pıhtı oluşumunu tetikleyebilir.

Bu nedenle sabahları kalp krizi riskiyle savaşmanın iki yolu vardır. İşin püf noktası, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizini ertelemektir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her gece yedi saatten az uyuyan yetişkinlerin kalple ilgili sağlık sorunları riskinin daha yüksek olduğunu açıklıyor.

Bununla birlikte, uyku yoksunluğunun kalp krizlerinin iyi bilinen habercileri olan tansiyon sorunlarına katkıda bulunabileceği akılda tutularak, burada vurgu uykunun kalitesi ve süresi üzerindedir.

Esnek bir çalışma programına sahip olanların da öğleden sonra egzersiz yapmaları veya sabahları hafif egzersizlere başlamaları önerilir.

Yüksek yoğunluklu egzersiz, dolaşım pahasına ani kalp durması veya ölüm riskini akut şekilde artırabilir. Cleveland Clinic, "Kronik doğa sporları eğitimi ve dayanıklılık etkinliklerinde yarışmak kalp hasarına ve ritim bozukluklarına yol açabilir" diyor.

CNN Türk'te yer alan haberin devamında; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), her gece yedi saatten az uyuyan yetişkinlerin kalple ilgili sağlık sorunları riskinin daha yüksek olduğunu açıklıyor.

Bununla birlikte, uyku yoksunluğunun kalp krizlerinin iyi bilinen habercileri olan tansiyon sorunlarına katkıda bulunabileceği akılda tutularak, burada vurgu uykunun kalitesi ve süresi üzerindedir.