Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama

AA

Sağlıklı yaşam için bakanlık harekete geçti..

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilonun zararlarına yönelik 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşacak uygulama ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"FAZLA KİLOLU KİŞİLER TESPİT EDİLECEK"

81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek.



Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak.

"AMAÇ 10 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞMAK"

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti: