Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacak

Yapılan promosyon anlaşmasına ilişkin açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, sağlık çalışanlarına 29 bin ödeme yapılacağını söyledi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ile Ziraat Bankası Bilecik Şubesi arasında promosyon anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşmaya göre, sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, promosyon ödemesinin 25 bin 200 TL'lik kısmının aralık ayı sonuna kadar peşin yatırılacağını bildirdi.

“25 bin 200 TL peşin yatırılacak”

İHA’nın haberine göre; Damkacı, şu ifadeleri kullandı:

“Müdürlüğümüz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan maaş promosyon sözleşmesinin bitmesine 24 ay kala 12 ay daha uzatılarak 36 ay olarak güncellenmiştir. Protokol ile sağlık teşkilatımızda görevli tüm personelimize 2022 yılı Aralık ayının sonuna kadar 25 bin 200 TL peşin yatırılacak.

“2023 Ocak ayı içerisinde 1.800 TL para puan kartlara tanımlanacak”

Ayrıca, 2023 Ocak ayı içerisinde 1.800 TL para puan kartlara tanımlanacak, 6 ay sonra bin TL ve 1 yıl sonra da bin TL para puan olacak şekilde toplam 3 bin 800 TL para puan kartlara tanımlanacaktır."

Sağlık çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Damkacı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkürlerini iletti.