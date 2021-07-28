Sağlıklı bir bağırsak florası için 8 ipucu

Genel sağlık ve hastalıkları önlemek için gerekli olan iyi bağırsak bakterilerini korumak ve sağlıklı bir bağırsak florası oluşturmak son derece önem taşıyor.

Giderek daha fazla araştırma, 2 binden fazla mikroorganizma türünden oluşan bağırsak florasının durumunun sağlığın birçok yönünü etkilediğini gösteriyor. Hatta bu mikroorganizmaların bazılarının kolon kanserinin önlenmesinden, psikolojik sağlığa kadar sağlığı birçok yönden bilinmektedir.

Belirli yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemek, bağırsak florasını iyi durumda tutmak için çok önemlidir.

Bağırsaklarımızda yaşayan ve yiyecekleri sindirmemize, emilebilir besinlere dönüştürmemize ve ayrıca vücudumuzdaki atıkların bir kısmını yararlı hale getirmemize yardımcı olan "iyi" bakteriler, aynı zamanda hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı vücutta ilk savunmayı oluşturur.

İYİLERİN KAZANMASI GEREKEN BİR SAVAŞ ALANI: BAĞIRSAK

Düzgün beslenmezsek çeşitli sağlık sorunları yaşayabiliriz, bu kadar basit. Ancak bağırsak florası sadece bakterilerden oluşmaz. Ayrıca milyarlarca virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları içerir; insan hücrelerinden 10 kat daha fazla mikroorganizmaya sahiptir ve bunlar toplam vücut kütlemizin yüzde 3'ünü oluşturur.

Bu trilyonlarca bağırsak bakterisi içinde, yaklaşık 5 bin farklı bakteri suşu tarafından temsil edilen tahmini bin tür vardır. Parmak izleri gibi, her bağırsak florası benzersiz ve farklıdır. Diyet, yaşam tarzı ve antibiyotikler gibi faktörler bağırsak florasının nasıl olduğunu etkiler.

Her bakteri iyi değildir. Birçok iyi olmayan bakteri de içimizde yaşar. Sindirim sistemimiz, iyi bakteriler ile kötü bakteriler arasında, elbette iyilerin kazanması gereken bir tür savaş alanı görevi görür. Kötü bakterilerin kazandığı durumda ise iyi ve kötü bakteriler arasındaki dengesizlik, bağırsak disbiyozu olarak bilinen duruma veya başka bir deyişle bağırsak florasında işlevsel ve niteliksel bir değişiklik meydana gelmesine neden olur.

Bilim insanları, sindirim sisteminin daha önce düşünülenden daha karmaşık bir işe sahip olduğunu keşfettiler, çünkü görünüşe göre sindirimle hiçbir ilgisi olmayan sağlığın çeşitli yönleriyle bağlantılıydı. İnsan bağırsak florasında dengesizlikler ile Crohn hastalığı ve multipl skleroz gibi otoimmun hastalıklar ve obezite ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla bağlantı bulunmuştur.

Bütün bunlar, sağlıklı bir bağırsak florasının genel sağlık için önemli olduğu ve iyi bakterileri besleyip dengede tutabilen her şeyin iyi olduğu anlamına gelir. Peki, bağırsak florasının zarar görüp görmediği nasıl anlaşılır? Düzenli olarak ve belirgin bir neden olmaksızın şişmiş bir göbek, sürekli ishal ve karın ağrısı gibi bizi uyaran bazı belirtiler vardır.

SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK FLORASI İÇİN 8 İPUCU

Bağırsak florası zaman içinde değişip, zarar görmesine rağmen, onu kurtarmanın ve dolayısıyla sağlıklı bir flora elde etmenin yolları vardır. İşte sağlıklı bir bağırsak florası için 8 ipucu:

Diyetinizi Ayarlayın

Gıda, bağırsak sağlığını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bağırsak sorunu, gıda intoleransına bağlı olabilir. Böyle bir durumda, sindirimi zor olan yiyecekleri azaltmak veya ortadan kaldırmak size yardımcı olabilir. Özellikle işlenmiş et ve ayrıca aşırı şeker tüketimi bağırsak florasını bozabilir.

Bağırsak bakımı için tam tahıllar, baklagiller, meyveler ve sebzelere dayalı bir diyet tercih edilir.

Lif, bağırsak hücrelerini sağlıklı tutar ve sindirim sisteminin atıkları uygun şekilde ortadan kaldırabilmesini sağlar. Lif eksikliği, bağırsak florasını etkiler, bu da yüksek lifli diyet yapan birine kıyasla bağırsaklarda daha az sağlıklı bakteri olduğu anlamına gelir. Tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi, armut, kavun, brokoli, havuç, baklagiller, kuru yemişler ihtiyacımız olan lifi almamıza yardımcı olacaktır.

Daha Fazla Fermente Gıda Yiyin

Bakteriler, beslenmesi gereken canlı organizmalardır. Sağlıklı ve çeşitli bir diyet, bağırsakta yaşayan ve çeşitli bir ekosistemi destekleyen bakteriler için iyidir. Fermente gıdalar, örneğin lahana turşusu veya kefir, probiyotikler (canlı bakteri) içerir ve bağırsak sağlığı için son derece önemlidir.

Nasıl Yediğinize Dikkat Edin

Yemek, sağlığımızı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Ne yediğimiz, görme, koklama ve dokunma yoluyla neyi seçtiğimiz, onu nasıl tattığımız, nasıl çiğneyip yediğimiz, nasıl sindirdiğimiz... Tüm bunlar sağlık için çok önemli süreçlerdir.

Çene hareketleri tükürük bezlerini uyarır ve tükürük karbonhidratları önceden sindirmeye başlar. Bu yüzden sindirim ağızdan başlar ve nasıl yediğiniz sağlığınızı etkiler.

Öncelikle iyi çiğnemeye çalışmalısınız. İyi çiğneyerek daha az yersiniz ve doyduğunuzu algılamanız daha kolay olur. Günde üç ana öğün yeterlidir. Gastrointestinal sistem gerekli molaları verebilecek ve yiyeceğiniz küçük ara öğünler sindirim fonksiyonlarının ritmik olarak gelişmesine yardımcı olacaktır.

Yeterince Su İçin

Herhangi bir sağlık tavsiyesi her zaman suyu temel bir faktör olarak içerir. Bağırsak sağlığı için de su çok önemlidir. Su, minerallerin ve besinlerin uygun şekilde emilmesini sağlar.

Bilinçsiz Antibiyotik Kullanmayın

Bu ilaçlar, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları ve hastalıkları tedavi etmek için önemlidir. Ancak davranış biçimleri antibiyotikleri bağırsak sağlığı için tehlikeli yapan şeydir. Hem iyi bakterileri (bifidobakteriler ve laktobasiller) hem de kötü bakterileri etkilerler. Bbazı araştırmalar aşırı antibiyotik kullanımının bağırsak florasının bileşiminde ve çeşitliliğinde zararlı değişikliklere neden olabileceğini göstermektedir.

Daha Fazla Egzersiz Yapın

Fiziksel aktivite, çeşitli bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik edebilir. Düzenli egzersiz bağırsağı uyarır ve bağırsak aktivitesini arttırır, böylece sindirim problemlerini önler. Tüm kaslara giden kan akışını artırarak sindirim sisteminin hareket etmesini sağlar, böylece yiyeceklerin sindirim sisteminden çok daha hızlı geçmesini sağlar.

Kendinizi İzole Etmeyin

Biraz mikrop almak bağırsak floranızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Çünkü günümüzün hijyen alışkanlıklarının çoğu, bir zamanlar mikroplarla olan bağımızı ortadan kaldırdı. Sonuç, sağlığımıza zarar verebilecek çeşitlilik eksikliği oldu. Temel hijyenden ödün vermeden, mikrobiyal bağlantıları yeniden canlandırmak için dışarıda daha fazla zaman geçirebilir veya pencereleri daha fazla açabiliriz, bir bahçeyle uğraşabilir veya evcil hayvan sahibi olabiliriz.

Prebiyotik Tüketin

Probiyotik ve prebiyotik kavramları çok farklı kavramlardır, ancak her ikisinin de bağırsak florası üzerinde faydalı etkileri vardır. Probiyotikler canlı organizmalardır ve bağırsak florasına katılırlar. Bağırsak astarına yapışan ve kötü bakterilerin ona yapışmasını önleyen bir tür yapıştırıcı gibi çalışırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi fermente süt ürünlerinde, doğal yoğurtlarda veya kefirde ve lahana turşusunda bulunurlar. Koruyucu görevi görürler.

Prebiyotikler ise iyi bakterilere yiyecek olarak hizmet eder, böylece kolonda bifidobakteriler ve laktobasiller gibi iyi bakteriler üretilir. Bunlar genellikle domates, soğan, muz ve enginar gibi yiyeceklerde bulunur.