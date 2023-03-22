Sahurda tüketildiğinde saatlerce tok tutuyor! İşte acıkmayı engelleyen en önemli besin Ramazan ayı bu sene Mart ayında idrak edilecek. 23 Mart itibariyle senenin ilk orucu tutulmuş olacak. Pek çok vatandaş uzun süre tok tutan yiyecekleri araştırmaya koyuldu. Peki sahurda tüketildiğinde saatlerce tok tutan yiyecekler hangileri? İşte acıkmayı engelleyen o besinler...

Ramazan ayının idrak ettiği şu günlerde pek çok kişi uzun süre tok tutan gıdaları sorgulamaya başladı. Özellikle kan şekerini yükselten besinler, düşük lifli besinler tüketilmemesi gerektiği bilinirken, fast food tarzı besinlerin de kişileri acıktırdığı bilinmekte. Doğru besin seçiminin bu sebeple çok önemli olduğu biliniyor.

Sahurda tüketildiğinde saatlerce tok tutuyor!

Özellikle glisemik indeksi düşük olarak bilinen gıdalar vücudu oldukça tutuyor. Elma, süt, yoğurt, peynir, ceviz, fındık, badem ve yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek kişiyi uzun vadede tok hissettirebilir. Bunun yanı sıra diyabet ve insülin direnci gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini de ciddi oranda düşürür.

Glisemik indeksi yüksek olarak bilinen gıdalar yani beyaz ekmek, mısır gevreği, pirinç, patates, balkabağı, pancar, havuç gibi besinler ise kısa sürede vücudu acıktırabilir.

Lif içeriği yüksek besinleri tüketin

Aynı şekilde lif düzeyi yüksek olarak bilinen besinler uzun süre tok tutar. Kurubaklagiller, kuruyemişler, tam tahıllı ekmek, yulaf, sebzeler ve meyveler buna en büyük örneklerdendir.

Diyet lifi tüketmek de aynı şekilde daha uzun süre tokluk sağlar. Bunun yanı sıra nohut, kurufasulye gibi kurubaklagiller posadan zengin olması sebebiyle uzun süre tok tutmaktadır.

Tam tahıllı ekmek tüketerek saatlerce tok kalmak mümkün

Peynir, yumurta, zeytin, badem, ceviz gibi sağlıklı yağ kaynakları; tam tahıllı ekmekler gibi sağlıklı karbonhidrat kaynaklarından oluşan bir tabak uzun süre tok kalmanızı sağlarken, yemekler ile birlikte tam tahıllı ekmek ya da yoğurt gibi seçenekler daha uzun süre tok kalmanıza destek olacaktır.

Tok tutan diğer önemli besinler arasında süt ve elma ikilisi, evde hazırlanan meyveli yoğurt gibi besinleri sayabiliriz. Ayrıca tam buğday ekmeği ile yapılmış peynirli bir sandviç de sahur vaktinden sonra uzun saatler tok kalmanıza destek olacaktır.