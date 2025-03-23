Samsun'da atık ilaçlar toplama noktalarına gidiyor

DHA

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, evlerde biriken kullanılamaz veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek amacıyla ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ projesini hayata geçirdi. 2016 yılında Eczacılar Odası iş birliğiyle başlatılan proje, kısa süreli bir kampanyadan sonra halkın bilinçlenmesini sağlayacak şekilde genişletildi. Proje kapsamında, Büyük Cami ve Saathane Meydanı gibi kalabalık alanlarda kurulan stantlarla, vatandaşların eski ilaçlarını güvenli bir şekilde teslim etmeleri sağlandı. Şu anda ise şehrin farklı noktalarına kalıcı toplama alanları yerleştirildi.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sağlık ocakları, eczaneler ve belediyelerle iş birliği yapılırken, gelecekte okullarda ve halk eğitim merkezlerinde farkındalık seminerleri düzenlenmesi planlanıyor.

"İLAÇLARIN TOPLANMASI GEREKLİLİĞİNİ ANLATIYORUZ"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeye dair açıklamada bulunan Dr. Hatice Öz, şunları söyledi:

İlaçlar evsel atık olarak doğru noktalarda toplanmalı ve çevreye zarar vermemek için belirli kurallara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Bu projede, ilaçların toplanması gerektiğini anlatan bir sistem kurduk. Bu konuda halkı bilinçlendirerek, toplanma noktalarının farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. 2016'daki ilk kampanyamızdan itibaren, çeşitli alanlarda açtığımız stantlarla vatandaşlarımıza bu süreç hakkında bilgi verdik. Hem sabırlı bir şekilde ilaç topladık hem de vatandaşları doğru bilgilendirdik.

"ÇEVREMİZİ KORUMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dr. Öz, projenin genişletilmesiyle birlikte toplanma noktalarının sayısının arttığını ve vatandaşların kolayca eski ilaçlarını teslim edebileceği bir sistem oluşturduklarını belirtti: