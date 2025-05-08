Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde trafiğe çıkan 16 yaşındaki Irak uyruklu Alias Naif Elias, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettİ.

Kontrolden çıkan motosikletten düşen Elias, meydana gelen kazada ağır yaralandı.

16 yaşındaki genç, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce 27 Nisan'da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Iraklı çocuğun, dün beyin ölümü gerçekleşti.

Acılı aile ise, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı.

6 KİŞİYE UMUT OLDU

Bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla bağışlanan organları alınan Elias Naif Elias Nasır'ın kalbi Ankara Bilkent Hastanesi'ne, karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası ise nakledilmek üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

"HAYIR YAPMAK İSTEDİK"

Iraklı Elias Naif Elias Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır (37), "Biz 9 senedir Samsun'dayız. Biz de hayır yapmak istedik. Organları bağışlama kararı aldık." dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Recep Erik, "Motosiklet kazası sonucu hastanemizde tedavi gören 16 yaşındaki Iraklı çocuğun dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ile irtibata geçince organlarını bağışlama kararı aldılar.

Hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Organ nakli bizim için çok önemliydi. Türkiye'de organ naklinin azlığından şikayet ediyoruz sürekli. Organ nakli yapılan hastalara şifa diliyorum." diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak, Samsun’dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırdı.