Sigara, aşı sonrası antikor oluşumuna engel oluyor

Aşının yeterli fayda sağlaması ve koronavirüsün tekrarlamaması için sigaranın bırakılması gerektiğini belirten Öğr. Gör. Özlem Demir, "Aşı sonrası antikor oluşumuna karşı ilk engel sigara" dedi.

Sigara, içeriğindeki zararlı kimyasallarla başta akciğer, kalp ve solunum sistemi sorunları olmak birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Sigara kaynaklı hastalıklardan dolayı her yıl dünyada 8 milyon, Türkiye’de ise 100 bin insan hayatını kaybediyor. Sigaranın, hızlandırıcı etkisiyle koronavirüsü de etkilediği biliniyor.

Son verilere göre, Türkiye'de sigara kullanımına ilişkin çıkarılan yasalar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ve eğitimler sonucunda sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyon seviyelerine kadar düştü. Salgın döneminde sigarayı bırakanların sayısında da büyük bir artış gözlendi.





SALGIN, MOTİVASYONU ARTIRDI

Yeşilay'ın yaptığı 'Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması'nda koronavirüs salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını belirten Öğr. Gör. Özlem Demir, son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını söyledi.

Araştırmada ayrıca, sigara kullanımını azaltan bireylerin çoğunluğunun salgın dönemini sigarayı bırakmak için doğru zaman olarak düşündüğünü ve sigarayı bırakmak isteyenlerin oranının da yüzde 37'den, yüzde 58'lere kadar çıktığı görüldü.

Sigaranın hem koronavirüse yakalanma hem de daha ağır geçirme riskini artırdığını ifade eden Demir, "Sigara içen bireyler, virüsün damlacık yoluyla bulaşması ve hijyen alışkanlıklarını sigara kullanımı sırasında tam yerine getirememelerinden dolayı ciddi Kovid-19 enfeksiyonu riski altındadır." dedi.

Sigara dumanı, öksürme veya hapşırmayı tetikleyerek virüslerin havada ve yüzeyde yayılmasına neden olduğunu belirten Demir, bulaş sonrası hastalığın bu bireylerde daha hızlı ilerlediğini, hastanın bakıma ve ek tedavilere daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Demir, "Yoğun bakım ve hastanede yatma süresinin sigara içen bireylerde daha fazla olması da bilimsel olarak şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

ANTİKOR OLUŞUMUNA ENGEL OLUYOR

Aşının antikor oluşturmadığı vakalar incelendiğinde birinci nedenin sigara kullanımı olduğu görüldüğünü belirten Öğr. Gör. Demir, aşının yeterli fayda sağlaması, hastalığın tekrarlamaması ve bulaşan hastalığın en zararsız şekilde atlatılması için sigara bırakmanın tam zamanı olduğunu söyledi. İçilen her bir sigaranın insan yaşamından 12 dakika eksilttiğini söyleyen Demir, "Sigarayla mücadele bireysel değil toplumsal olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sigaraya kolay ulaşılırlığın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Demir, Türkiye’de sigarayı ilk deneme yaş ortalamasının 18 olduğuna dikkat çekti. Sigarasız Yaşam Poliklinikleriyle hem Sağlık Bakanlığı hem de üniversitelerin hizmet verdiğini hatırlatan Demir, pandemi sürecinin sigarayı bırakmak için en uygun zamanlarından biri olduğunu belirterek sigara kullananları sunulan bu hizmetlerden yararlanmaya çağırdı.